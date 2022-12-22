В Перми ПЦБК открыла новый водовыпуск с очистных сооружений

Коллектор делали с июля по август текущего года. Необходимые заключения для его запуска выдали осенью. Сооружение проверено экспертами Росприроднадзора и Стройнадзора. Об этом пишет properm.ru.
В ноябре Пермская ЦБК получила последнюю документации от Камского бассейнового водного управления. После работа старого коллектора была остановлена.
Новый коллектор водовыпуска не что иное, как полиэтиленовая труба. Диаметр трубы один метр, длина — 600 метров. Большая часть трубопровода пролегает на дне реки. На берегу находится примерно 100 метров трубы и две камеры гашения. Последние уменьшают силу потока очищенных стоков. Сам проект обошелся в 70 миллионов рублей.
При создании водовыпуска использовались инновационные трубопроводы. Они прослужат 70 лет, что вдвое больше, чем срок эксплуатации возведенного во времена Советского Союза объекта, сообщил главный инженер ПЦБК и руководитель проекта Вячеслав Новокшонов.
По словам представителей организации, специфика их производства предусматривает особые решения для защиты окружающей среды. Проектная мощность очистных сооружений ПЦБК достигает 57 000 кубических метров в день. Вода, которую изымают из реки для производства, проходит целых пять этапов очистки. Затем ее опять сбрасывают в Чусовую.