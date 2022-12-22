В Перми ПЦБК открыла новый водовыпуск с очистных сооружений

По словам представителей организации, специфика их производства предусматривает особые решения для защиты окружающей среды. Проектная мощность очистных сооружений ПЦБК достигает 57 000 кубических метров в день. Вода, которую изымают из реки для производства, проходит целых пять этапов очистки. Затем ее опять сбрасывают в Чусовую.