В Президентской академии заработал Центр стратегического консалтинга

Руководитель нового центра Алексей Суханов отметил, что сейчас в разных сферах жизни, в том числе и в бизнесе, и в госуправлении, идет перестройка процессов, которые выстраивались не один год. В связи с этим востребованными становятся антикризисный менеджмент, запуск быстрых изменений и дополнительная подготовка персонала.