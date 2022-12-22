В Президентской академии заработал Центр стратегического консалтинга

В его задачи входит оказание консалтинговых услуг для органов публичной власти, бизнеса и НКО. Консультации касаются таких сфер, как цифровизация, операционная эффективность, организационный дизайн, кадровая политика. Для этого будут выстраиваться новые механизмы взаимодействия образовательного, научного и экспертного направлений РАНХиГС, передает newsnn.ru.
Руководитель нового центра Алексей Суханов отметил, что сейчас в разных сферах жизни, в том числе и в бизнесе, и в госуправлении, идет перестройка процессов, которые выстраивались не один год. В связи с этим востребованными становятся антикризисный менеджмент, запуск быстрых изменений и дополнительная подготовка персонала.
«Над этими задачами мы и будем работать вместе с нашими клиентами», – заявил Суханов.
Специалисты центра имеют большой опыт в управленческом консалтинге, компаниях реального сектора, корпорациях развития и госуправлении. Центр также планирует наиболее эффективные методы для профессионального развития молодых специалистов.