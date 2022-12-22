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В Президентской академии заработал Центр стратегического консалтинга

Сегодня, 14:04
Фото: google.com
На базе РАНХиГС начал работу Центр стратегического консалтинга, открытый в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».

В его задачи входит оказание консалтинговых услуг для органов публичной власти, бизнеса и НКО. Консультации касаются таких сфер, как цифровизация, операционная эффективность, организационный дизайн, кадровая политика. Для этого будут выстраиваться новые механизмы взаимодействия образовательного, научного и экспертного направлений РАНХиГС, передает newsnn.ru.

Руководитель нового центра Алексей Суханов отметил, что сейчас в разных сферах жизни, в том числе и в бизнесе, и в госуправлении, идет перестройка процессов, которые выстраивались не один год. В связи с этим востребованными становятся антикризисный менеджмент, запуск быстрых изменений и дополнительная подготовка персонала. 

«Над этими задачами мы и будем работать вместе с нашими клиентами», – заявил Суханов.

Специалисты центра имеют большой опыт в управленческом консалтинге, компаниях реального сектора, корпорациях развития и госуправлении. Центр также планирует наиболее эффективные методы для профессионального развития молодых специалистов.

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