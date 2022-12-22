Вегнер попросил «Вагнер» забрать заключенных в ИК-6 женщин из Нижнего Тагила на СВО

Со слов депутата, осужденные женщины могли бы занять места младшего медперсонала или работать связистами. Однако глава частной военной компании считает, что зэчки будут полезнее в роли снайперов или диверсанток.
Вячеслав Вегнер просит Пригожина посодействовать в вопросе участия заключенных в СВО. С соответствующей просьбой к законотворцу обратились сами осужденные свердловчанки из колонии Нижнего Тагила. Женщины просят отправить их на СВО в качестве медицинских сестер, врачей и связисток.
Пригожин пообещал проработать это направление и «дожать» возникшее сопротивление, а также предложил свое видение воинских профессий, которыми могли бы овладеть уголовницы из Нижнего Тагила, сообщает 66.ру.