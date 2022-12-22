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Вегнер попросил «Вагнер» забрать заключенных в ИК-6 женщин из Нижнего Тагила на СВО

Сегодня, 04:37
Фото: 1MI
Парламентарий из ЗакСО Свердловской области Вячеслав Вегнер обратился к Евгению Пригожину (главе ЧВК «Вагнер») с просьбой забрать женщин из ИК-6 Нижнего Тагила на спецоперацию.

Со слов депутата, осужденные женщины могли бы занять места младшего медперсонала или работать связистами. Однако глава частной военной компании считает, что зэчки будут полезнее в роли снайперов или диверсанток.

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Вячеслав Вегнер просит Пригожина посодействовать в вопросе участия заключенных в СВО. С соответствующей просьбой к законотворцу обратились сами осужденные свердловчанки из колонии Нижнего Тагила. Женщины просят отправить их на СВО в качестве медицинских сестер, врачей и связисток.

Пригожин пообещал проработать это направление и «дожать» возникшее сопротивление, а также предложил свое видение воинских профессий, которыми могли бы овладеть уголовницы из Нижнего Тагила, сообщает 66.ру.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Спецоперация#Заключенные#ИК №6#Тюрьма#Общество
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