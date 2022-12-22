VK подводит результаты работы по поддержке МСП за 2022 год

Количество уникальных рекламодателей среди малого и среднего бизнеса ВКонтакте выросло на 70% год к году. Быстрее других увеличивают бюджеты на рекламу в соцсети сообщества, которые предлагают профессиональные услуги, — рост на 194% за год. В топе также сообщества, продающие товары, — их инвестиции в рекламу выросли на 161%, страницы, посвященные красоте и здоровью — на 142% и образованию — на 58%.



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