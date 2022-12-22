Водителям автобусов в Екатеринбурге дали инструкцию о действиях при встрече с Путиным

Колонна из машин ожидается в городе 23 декабря. На эту дату запланирован визит президента, пишет Е1.
Документ с инструкцией оказался в распоряжении Гортранса. Он подписан главным ревизором по безопасности движения. Там указано, что при встрече с колонной нужно совершить остановку, но пассажиров не выпускать. Даже если рядом есть остановка. После того, как колонна авто проедет, можно продолжать движение.
Предварительно известно, что Владимир Путин планирует посетить УВЗ. Прилетит президент в аэропорт Кольцово. Президентский кортеж уже доставили в Екатеринбург. Колонна была замечена в центральной части города.