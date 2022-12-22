Водителям автобусов в Екатеринбурге дали инструкцию о действиях при встрече с Путиным

Документ с инструкцией оказался в распоряжении Гортранса. Он подписан главным ревизором по безопасности движения. Там указано, что при встрече с колонной нужно совершить остановку, но пассажиров не выпускать. Даже если рядом есть остановка. После того, как колонна авто проедет, можно продолжать движение.