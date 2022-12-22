Воспитательницу частного детского сада в Екатеринбурге уволили за избиение ребенка

Правоохранители возбудили уголовное дело за услуги, которые не соответствуют установленным государством требованиям безопасности. Прокуроры провели выездную проверку вместе с представителями прочих ведомств (в числе которых ОНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области). Члены комиссии нашли ряд несоответствий законодательно установленным нормам. Выяснилось, что детский сад устроил склад под лестницей, хранил предметы на лестничной клетке второго эвакуационного выхода и прочие.