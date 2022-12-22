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Воспитательницу частного детского сада в Екатеринбурге уволили за избиение ребенка

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI
После публикации в СМИ сообщений об избиении воспитанника в частном детском саду Екатеринбурга прокуратура провела проверку и выявила нарушения прав ребенка.
Избиение ребенка в частном детском саду Екатеринбурга проверит прокуратура
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Правоохранители возбудили уголовное дело за услуги, которые не соответствуют установленным государством требованиям безопасности. Прокуроры провели выездную проверку вместе с представителями прочих ведомств (в числе которых ОНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области). Члены комиссии нашли ряд несоответствий законодательно установленным нормам. Выяснилось, что детский сад устроил склад под лестницей, хранил предметы на лестничной клетке второго эвакуационного выхода и прочие.

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Воспитатель учреждения, на которого поступили родительские жалобы за избиение, был уволен. Директору внесли представление об устранении несоответствий. Также прокуратура Екатеринбурга возбудила в отношении него административное дело за нарушения противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Прокуратура#Криминал#Дети#Избиение#Избиение ребенка
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