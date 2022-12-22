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Жители Нижнего Тагила могут не беспокоиться за безопасность в новогодние праздники

Сегодня, 05:16
Фото: 1MI

Администрация обеспечит безопасность Нижнего Тагила в новогодние праздники

На заседании антитеррористической комиссии представители администрации обсудили безопасность Нижнего Тагила во время новогодних каникул. Была объявлена необходимость привести все службы жизнеобеспечения города в повышенную готовность с 30 декабря по 9 января.

Соблюдение порядка в общественных пространствах будут контролировать не только через АПК «Безопасный город», но и во время личного присутствия представителей Росгвардии и сотрудников ЧОПов в местах массового скопления людей в Нижнем Тагиле. Уличные камеры в городе будут работать без остановки

Глава отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин сообщил, что администрация обеспечит безостановочную работу всех коммунальных и транспортных систем Нижнего Тагила, а уличное освещение будет работать на протяжении 24 часов с 31 декабря по 1 января и с 6 по 7 января. В свою очередь МУП «Тагильский трамвай» пустит на маршруты дополнительные трамваи № 3, 10, 12 и 15.

Перед началом любого общественного мероприятия территории будут осмотрены на предмет террористической и других видов угроз, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Сейчас сотрудники МЧС и другие специалисты проходят дополнительное обучение и подготовку.

3,5 млн потратят на услуги VPN для системы «Безопасный город» в Нижнем Тагиле
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Ранее стало известно, что на VPN для уличных камер в Нижнем Тагиле потратят 3,5 миллиона рублей. Необходимость подключения к виртуальным сетям продиктована нуждой в отправке данных системы «Безопасный город». Подключение проведут через кабельную канализацию с учетом всех требований и по ГОСТу.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Город#Безопасность#Антитеррор#Праздники#Новогодние праздники
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