Жители Нижнего Тагила могут не беспокоиться за безопасность в новогодние праздники

Соблюдение порядка в общественных пространствах будут контролировать не только через АПК «Безопасный город», но и во время личного присутствия представителей Росгвардии и сотрудников ЧОПов в местах массового скопления людей в Нижнем Тагиле. Уличные камеры в городе будут работать без остановки
Глава отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин сообщил, что администрация обеспечит безостановочную работу всех коммунальных и транспортных систем Нижнего Тагила, а уличное освещение будет работать на протяжении 24 часов с 31 декабря по 1 января и с 6 по 7 января. В свою очередь МУП «Тагильский трамвай» пустит на маршруты дополнительные трамваи № 3, 10, 12 и 15.
Перед началом любого общественного мероприятия территории будут осмотрены на предмет террористической и других видов угроз, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Сейчас сотрудники МЧС и другие специалисты проходят дополнительное обучение и подготовку.
Ранее стало известно, что на VPN для уличных камер в Нижнем Тагиле потратят 3,5 миллиона рублей. Необходимость подключения к виртуальным сетям продиктована нуждой в отправке данных системы «Безопасный город». Подключение проведут через кабельную канализацию с учетом всех требований и по ГОСТу.