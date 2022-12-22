Жители Нижнего Тагила могут не беспокоиться за безопасность в новогодние праздники

Соблюдение порядка в общественных пространствах будут контролировать не только через АПК «Безопасный город», но и во время личного присутствия представителей Росгвардии и сотрудников ЧОПов в местах массового скопления людей в Нижнем Тагиле. Уличные камеры в городе будут работать без остановки