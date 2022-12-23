20 жителей Нижнего Тагила стали членами Молодежной Думы города

Депутаты Городской думы единогласно утвердили персональный состав Молодежной думы. Всего в ее состав намеревались войти 53 человека. У каждого своя мотивация стать членом Молодежной Думы, о которой они должны были написать в эссе.
Решение приняла быстро и просто, увидев новость TagilCity.ru в ВКонтакте. Я родилась и живу в Нижнем Тагиле. Закончив университет в Екатеринбурге, я все равно вернулась домой — в Тагил. Знаю и вижу, что тут есть возможности, рост и развитие как профессионально, так и личностно. Просто молодежи нужно это показать, желательно в социальных сетях, — рассказала редакции TagilCity.ru молодой депутат третьего созыва Александра Алышева.
Но всех объединяет интерес к жизни в Нижнем Тагиле, небезразличие к его городской среде и молодежи.
Решил пойти, потому что мне не безразлично то, что происходит в нашем городе (как бы это высокопарно не звучало). Хочу видеть Молодежную Думу реально работающей, генерирующей, аккумулирующей идеи для развития Нижнего Тагила. Об этом и писал в эссе. Писал о городской среде, и что молодежная дума может сделать для ее улучшения в рамках взаимодействия с городской Думой. Обсуждали идею транслировать тот научный опыт, который генерируется в образовательных учреждениях различных уровней, на город. Уверен, там есть очень полезные идеи, — поделился с редакцией TagilCity.ru еще один член Молодежной Думы Антон Исаев.
Молодежная Дума выбирается сроком на 2 года. За это время «юные» депутаты должны будут проявить себя. По мнению членов Молодежной Думы, это не так и много.
Хочется познакомиться с идеями коллег. Сейчас важно как можно скорее, интенсивнее запустить работу молодежной Думы. Срок полномочий — два года. Времени на «раскачку» нет, — отметил Антон Исаев.
Кто-то из них может стать помощником действующих депутатов. По мнению Антона Исаева, депутаты Молодежной Думы просто обязаны взаимодействовать с депутатами городской Думы, учиться у них, перенимать опыт. Кто-то молодых избранников уже работает на предприятиях города.
Слежу за депутатами, которые представляют команду ЕВРАЗа, потому что сама тружусь в этой компании. Буду рада поработать со старшими коллегами, — рассказала Александра Алышева.
В состав комиссии, которая встречалась с кандидатами, вошли спикер думы Вадим Раудштейн, представители администрации города, в частности, управления молодежной политики.
Много было у нас интересных ребят. Приятно осознавать, это были представители молодежных организаций предприятий нашего города, также учебных заведений. Было отобрано порядка 20 кандидатов, плюс к ним еще 10 человек в резерв. Мы обговорили направления, в которых мы бы хотели видеть их активную деятельность, — отметил Гаджи Абдулов, председатель постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму на заседании думы 22 декабря.