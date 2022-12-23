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20 жителей Нижнего Тагила стали членами Молодежной Думы города

Сегодня, 12:18
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле утвердили состав Молодежной Думы третьего созыва. В него вошло 20 молодых депутатов от 18 до 35 лет. О решении войти в Молодежную думу и планах на ближайшие 2 года работы в представительном органе молодые депутаты рассказали TagilCity.ru.

Депутаты Городской думы единогласно утвердили персональный состав Молодежной думы. Всего в ее состав намеревались войти 53 человека. У каждого своя мотивация стать членом Молодежной Думы, о которой они должны были написать в эссе.

Решение приняла быстро и просто, увидев новость TagilCity.ru в ВКонтакте. Я родилась и живу в Нижнем Тагиле. Закончив университет в Екатеринбурге, я все равно вернулась домой — в Тагил. Знаю и вижу, что тут есть возможности, рост и развитие как профессионально, так и личностно. Просто молодежи нужно это показать, желательно в социальных сетях, — рассказала редакции TagilCity.ru молодой депутат третьего созыва Александра Алышева.

Но всех объединяет интерес к жизни в Нижнем Тагиле, небезразличие к его городской среде и молодежи.

Решил пойти, потому что мне не безразлично то, что происходит в нашем городе (как бы это высокопарно не звучало). Хочу видеть Молодежную Думу реально работающей, генерирующей, аккумулирующей идеи для развития Нижнего Тагила. Об этом и писал в эссе. Писал о городской среде, и что молодежная дума может сделать для ее улучшения в рамках взаимодействия с городской Думой. Обсуждали идею транслировать тот научный опыт, который генерируется в образовательных учреждениях различных уровней, на город. Уверен, там есть очень полезные идеи, — поделился с редакцией TagilCity.ru еще один член Молодежной Думы Антон Исаев.

Молодежная Дума выбирается сроком на 2 года. За это время «юные» депутаты должны будут проявить себя. По мнению членов Молодежной Думы, это не так и много.

Хочется познакомиться с идеями коллег. Сейчас важно как можно скорее, интенсивнее запустить работу молодежной Думы. Срок полномочий — два года. Времени на «раскачку» нет, — отметил Антон Исаев.

Кто-то из них может стать помощником действующих депутатов. По мнению Антона Исаева, депутаты Молодежной Думы просто обязаны взаимодействовать с депутатами городской Думы, учиться у них, перенимать опыт. Кто-то молодых избранников уже работает на предприятиях города. 

Слежу за депутатами, которые представляют команду ЕВРАЗа, потому что сама тружусь в этой компании. Буду рада поработать со старшими коллегами, — рассказала Александра Алышева.
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В состав комиссии, которая встречалась с кандидатами, вошли спикер думы Вадим Раудштейн, представители администрации города, в частности, управления молодежной политики.

Много было у нас интересных ребят. Приятно осознавать, это были представители молодежных организаций предприятий нашего города, также учебных заведений. Было отобрано порядка 20 кандидатов, плюс к ним еще 10 человек в резерв. Мы обговорили направления, в которых мы бы хотели видеть их активную деятельность, — отметил Гаджи Абдулов, председатель постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму на заседании думы 22 декабря.

Список всех членов Молодежной Думы Нижнего Тагила

  1. Алышева Александра Юрьевна
  2. Быков Дмитрий Андреевич
  3. Бычков Богдан Витальевич
  4. Васильева Дарья Викторовна
  5. Горохова Марина Аркадьевна
  6. Игишева Ариша Сергеевна
  7. Исаев Антон Сергеевич
  8. Кожанов Юрий Александрович
  9. Манакова Александра Игоревна
  10. Мишустин Станислав Олегович
  11. Немкина Виктория Алексеевна
  12. Новикова Элеонора Александровна
  13. Обухова Арина Дмитриевна
  14. Панников Никита Евгеньевич
  15. Сергеева Евгения Сергеевна
  16. Сморкалова Карина Владимировна
  17. Старикова Екатерина Юрьевна
  18. Стафеева Полина Андреевна
  19. Тебеньков Никита Вадимович
  20. Язовских Юлия Евгеньевна.
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Общество#Эксклюзив#Гаджи Абдулов#Вадим Раудштейн#Городская дума#Молодежная дума#Кандидаты
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