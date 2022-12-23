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22-летнего участника СВО похоронили в Ивделе

Сегодня, 14:31
Фото: 1MI
23 декабря в Ивделе состоялись похороны солдата Максима Воронцова. Он участвовал в спецоперации. Погибшему 22 года.

О гибели военнослужащего сообщили в администрации Ивдельского городского округа. Дома его ждали мама и сестры. В администрации выразили свои глубочайшие соболезнования семье погибшего.

Известно, что в прошлом Максим отслужил в армии, а затем устроился на работу к бизнесмену. На месте работы о сотруднике отзывались положительно. Смерть Максима наступила 2 декабря.

На похоронах солдата присутствовала военный комиссар Североуральска и Ивделя, а также глава городского округа Михель Давыдович. Прощание с военным прошло в Центре культуры и кино Ивделя «Октябрь», а затем в кинотеатре «Северный маяк».

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#Елена Озерова#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Ивдель#Похороны#Солдат
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