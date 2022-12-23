Баланин: Территориальные фонды ОМС откроют в Запорожской и Херсонской областях

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо указал в свою очередь на то, что регион ожидает масштабная деятельность, направленная на интеграцию в правовое поле России. Заключенное с ФОМС соглашение Сальдо назвал одним из уверенных шагов в данном направлении.