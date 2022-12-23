TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Баланин: Территориальные фонды ОМС откроют в Запорожской и Херсонской областях

Сегодня, 18:26
Фото: Пресс-служба ФОМС
Руководитель Федерального фонда ОМС (ФОМС) Илья Баланин и врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей заключили соглашения о взаимодействии, на основании которых в регионах откроют территориальные фонды. Жители новых субъектов РФ смогут оформлять полисы ОМС.

Торжественные церемонии подписания документов прошли в Москве.

«Цифровой полис ОМС предоставляет жителям Запорожской и Херсонской областей, как и каждому россиянину, право получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории нашей страны в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях, работающих в системе ОМС», — заявил Баланин.

Комментируя соглашение о взаимодействии региона с ФОМС, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий акцентировал внимание на том, что бесплатная и качественная медицинская помощь важна для каждого жителя региона. Об этом пишет Newstracker.ru.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо указал в свою очередь на то, что регион ожидает масштабная деятельность, направленная на интеграцию в правовое поле России. Заключенное с ФОМС соглашение Сальдо назвал одним из уверенных шагов в данном направлении.

На территориях Запорожской и Херсонской областей в обозримой перспективе организуют активную работу, направленную на создание территориальных фондов.

Напомним, аналогичные документы Баланин подписал ранее с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Подпишитесь
Дзержинский район Нижнего Тагила болеет в 10 раз больше Ленинского и Тагилстроевского
Сегодня, 10:30
Визит Владимира Путина в Нижний Тагил отменился
Сегодня, 04:47
Пожарные нашли нарушения в мазинах фейерверков в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:22
Тагильчане стали реже гибнуть в пожарах в 2022 году
Вчера, 14:48
Ранение Рогозина при обстреле гостиницы в Донецке: что известно к этому часу
Сегодня, 04:49
Индекс «Оливье»: во сколько обойдется тагильчанам популярный салат на новый год
21 декабря 15:58