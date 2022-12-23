Баланин: Территориальные фонды ОМС откроют в Запорожской и Херсонской областях

Торжественные церемонии подписания документов прошли в Москве.
«Цифровой полис ОМС предоставляет жителям Запорожской и Херсонской областей, как и каждому россиянину, право получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории нашей страны в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях, работающих в системе ОМС», — заявил Баланин.
Комментируя соглашение о взаимодействии региона с ФОМС, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий акцентировал внимание на том, что бесплатная и качественная медицинская помощь важна для каждого жителя региона. Об этом пишет Newstracker.ru.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо указал в свою очередь на то, что регион ожидает масштабная деятельность, направленная на интеграцию в правовое поле России. Заключенное с ФОМС соглашение Сальдо назвал одним из уверенных шагов в данном направлении.
На территориях Запорожской и Херсонской областей в обозримой перспективе организуют активную работу, направленную на создание территориальных фондов.
Напомним, аналогичные документы Баланин подписал ранее с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.