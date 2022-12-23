Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве сотрудницы полиции из Нижних Серег

Сначала правоохранители подозревали 21-летнего Анатолия Хлызова (был под опекой погибшей). Молодой человек последний, кто видел свердловчанку живой. Задержанный пробыл в СИЗО 4 месяца, но позже был отпущен. По делу не появилось новых подозреваемых.