Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве сотрудницы полиции из Нижних Серег

Сначала правоохранители подозревали 21-летнего Анатолия Хлызова (был под опекой погибшей). Молодой человек последний, кто видел свердловчанку живой. Задержанный пробыл в СИЗО 4 месяца, но позже был отпущен. По делу не появилось новых подозреваемых.
Судмедэксперты установили, что женщина скончалась из-за недостатка воздуха — ее утопили. Кроме того, обнаружилась крупная гематома в районе головы. Бастрыкин ждет от свердловских следователей доклад о проведенных комплексных действиях для вычисления настоящего преступника. Об этом сказано в заявлении СК.
Ранее, осенью, семья погибшей предложила награду в 1 миллион рублей за данные об убийце Эльвиры. Также в поселке начался сбор ДНК с местных мужчин.
Ранее распивавший спиртные напитки мужчина в Ирбитском районе застрелил дочь сожительницы из ружья. Свердловчанин сделал выстрел в живот девушке на фоне личной неприязни. Все случилось летом текущего года. Рецидивисту грозит тюремный срок в 15 лет.