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Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве сотрудницы полиции из Нижних Серег

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI
31-летняя свердловчанка была жестоко убита в поселке Первомайском Нижнесергинского района в вечернее время 29 апреля. Александр Бастрыкин, глава СК РФ, дал поручение региональному СК доложить о расследовании дела Эльвиры Муфазаловой.
Обвиняемый в убийстве полицейской из Нижних Серег не признает вину
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Сначала правоохранители подозревали 21-летнего Анатолия Хлызова (был под опекой погибшей). Молодой человек последний, кто видел свердловчанку живой. Задержанный пробыл в СИЗО 4 месяца, но позже был отпущен. По делу не появилось новых подозреваемых.

Судмедэксперты установили, что женщина скончалась из-за недостатка воздуха — ее утопили. Кроме того, обнаружилась крупная гематома в районе головы. Бастрыкин ждет от свердловских следователей доклад о проведенных комплексных действиях для вычисления настоящего преступника. Об этом сказано в заявлении СК.

У свердловских мужчин собирают ДНК для поимки убийцы сотрудницы полиции
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Ранее, осенью, семья погибшей предложила награду в 1 миллион рублей за данные об убийце Эльвиры. Также в поселке начался сбор ДНК с местных мужчин.

Пьяный мужчина убил дочь сожительницы в Ирбитском районе выстрелом из ружья
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Ранее распивавший спиртные напитки мужчина в Ирбитском районе застрелил дочь сожительницы из ружья. Свердловчанин сделал выстрел в живот девушке на фоне личной неприязни. Все случилось летом текущего года. Рецидивисту грозит тюремный срок в 15 лет.

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#Криминал#Нижние Серги#Александр Бастрыкин#СК РФ#Смерть#Следствие#Убийство#Анна Варнакина
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