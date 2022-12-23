Больницу в Екатеринбурге отдали под ОРВИ и грипп

А уже с 24 декабря закрывают и второй корпус медицинского учреждения, сообщает Е1. Причина в том, что горожане все больше заболевают ОРВИ - за неделю с 12 по 18 декабря в Свердловской области заболели 74 тысячи человек, большинство из которых взрослые.