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Больницу в Екатеринбурге отдали под ОРВИ и грипп

Сегодня, 14:15
Фото: 1MI
Центральную городскую больницу №6 в Екатеринбурге отдали под лечение ОРВИ и гриппа. Плановых больных там перестали госпитализировать еще две недели назад.

А уже с 24 декабря закрывают и второй корпус медицинского учреждения, сообщает Е1. Причина в том, что горожане все больше заболевают ОРВИ - за неделю с 12 по 18 декабря в Свердловской области заболели 74 тысячи человек, большинство из которых взрослые.

В двух корпусах стационара всего 360 коек, при этом один корпус уже весь занят. Так как новых заболевших некуда принимать, было решено отдать и второй корпус для больных ОРВИ.

В региональном Минздраве отметили, что те заболевшие, которые сейчас лежат в 6-й больнице либо выписаны, либо переведены в другие медучреждения.

74 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю в Свердловской области
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#Елена Озерова#Здоровье#Новости УрФО#Больница#Корпус#ОРВИ
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