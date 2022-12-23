Доктор из Екатеринбурга избежал тюрьмы за случайное убийство коллеги

В суде Алексей добился, чтобы его дело рассматривали в упрощенном порядке. Свою вину он признавал, сообщает Е1. Дело было возбуждено после обнародования видеозаписи, на котором было видно, как все случилось. До этого момента Алексей ни в чем не сознавался.