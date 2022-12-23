Доктор из Екатеринбурга избежал тюрьмы за случайное убийство коллеги

Уголовное дело расследовалось по статье причинения смерти по неосторожности. Виновным признан 36-лений нефролог Алексей Спирин, который случайно уронил 25-летнюю подчиненную Ольгу Склярову. Девушка тогда скончалась на месте ЧП.
В суде Алексей добился, чтобы его дело рассматривали в упрощенном порядке. Свою вину он признавал, сообщает Е1. Дело было возбуждено после обнародования видеозаписи, на котором было видно, как все случилось. До этого момента Алексей ни в чем не сознавался.
По версии следствия, оба медработника были пьяными. На балкон они вышли во время вечеринки. Далее девушка попросила посадить ее на бордюр балкона, что Алексей и сделал. Не рассчитав силу, он перекинул медсестру через балкон.
Прокурор в суде около 10 минут зачитывала, какие повреждения получила девушка. На заседании присутствовали родители погибшей. Мать не смогла сдержать слез.
Я совершил большую ошибку и приношу извинения потерпевшей. Буду в дальнейшем оказывать материальную помощь, приношу свои соболезнования, — сказал Алексей.
На основании того, что он является врачом, помогающим людям, и что на его иждевении находятся мама и бабушка, он просил смягчить свое наказание. Вместо миллиона компенсации он просил назначить 500 тысяч рублей.
В результате судья приговорила Алексея к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в пользу государства. Пострадавшей стороне он должен будет выплатить 520 тысяч рублей.