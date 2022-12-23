Дзержинский район Нижнего Тагила болеет в 10 раз больше Ленинского и Тагилстроевского

При этом в Демидовской поликлинике (Ленинский район) за этот же день всего 47 вызовов врача на дом, обращения с симптомами ОРВИ были от 15 взрослых пациентов. В Городской поликлинике № 4 за 22 декабря было 52 вызова врачей на дом и 28 обращений в неотложку. Получить данные по пациентам Городской поликлиники № 4 (обслуживает Тагилстроевский район) не удалось — в call-центре такой информацией не располагают, а дозвониться до главврача Жанны Климовой не получилось, не ответила она и на сообщение в мессенджере.