Дзержинский район Нижнего Тагила болеет в 10 раз больше Ленинского и Тагилстроевского

Больше всего вызовов на дом и обращений с симптомами ОРВИ в Дзержинском районе. Например, 22 декабря в отделение неотложной помощи ГБ № 1 обратилось около 300 человек, на дом врача вызвали 330 пациентов.
При этом в Демидовской поликлинике (Ленинский район) за этот же день всего 47 вызовов врача на дом, обращения с симптомами ОРВИ были от 15 взрослых пациентов. В Городской поликлинике № 4 за 22 декабря было 52 вызова врачей на дом и 28 обращений в неотложку. Получить данные по пациентам Городской поликлиники № 4 (обслуживает Тагилстроевский район) не удалось — в call-центре такой информацией не располагают, а дозвониться до главврача Жанны Климовой не получилось, не ответила она и на сообщение в мессенджере.
По официальным данным, в каждом из трех районов города численность населения примерно одинаковая — по 110-120 тысяч человек. А вот заболеваемость в районах — отличается. Получается, что на Вагонке обращений почти в 8 раз больше, чем на Тагилстрое, а по сравнению с Ленинским районом эта цифра и вовсе в 10 раз выше.
Есть заболевшие и среди жителей Вагонки, работающих на «Уралвагонзаводе». Предприятие является градообразующим (более 26 тысяч человек, 1 место в городе), большая часть жителей района — именно сотрудники этого завода.
По данным собеседника редакции с этого предприятия, перед предположительным визитом главы государства на завод, на наличие признаков ОРВИ были проверены сотрудники подразделений, в которых ожидалось посещение президента. В том числе среди находящихся на больничном заводчан были выявлены и работники с гриппом А (H1N1).
На ковид только проверили, а про грипп так и сказали, что тот самый — свиной. Температура почти мгновенно поднимается, дня 3 тяжело, а потом у всех по-разному, — сокрушается сотрудник УВЗ в беседе с TagilCity.ru.
23 декабря в Нижний Тагил Владимир Путин не приехал, хотя подготовка в городе велась полным ходом: отменяли поездки курсантов автошкол по Дзержинскому району, перенесли открытие елки у ДК им. Окунева и направили в город спецбатальон ГИБДД.
В Нижнем Тагиле горожане жалуются на тяжесть течения простудных заболеваний в текущем месяце. В регионе почти треть заболевших поражены «свиным гриппом», сообщает Роспотребнадзор. Пациенты отмечают длительный срок лечения по сравнению с обычной простудой. Тяжесть заболевания сопровождается и высокой заразностью: тагильчане болеют целыми семьями.
У нас скосило всю семью — жену, меня и ребенка. Сын почти 5 суток был с температурой под 40, сбить удалось только после начала приема антибиотиков, назначенных педиатром. У нас ломота в теле, слабость, сильный кашель, — рассказывает TagilCity.ru работник ЕВРАЗ НТМК, проживающий на Вагонке.
Редакция TagilCity.ru днем 23 декабря побывала в поликлинике Городской больницы № 1. Вся автомобильная парковка занята, в том числе места для инвалидов. У отдельного входа для больных с признаками ОРВИ мы встретили семью, которая ждет очередь на прием. В 11 часов дня у этих пациентов был 88-й номер очереди (прием ведется с 8 часов):
Часа два сидеть будем точно. Анализ на коронавирус взяли быстро, а вот врач долго принимает. У нас 88 очередь, там в тетрадку записываются все, оформляя документы перед приемом, — рассказала тагильчанка.
В помещении, где люди ожидают прием, тесно: все сидячие места заняты, часть людей стоит у входных дверей. Люди кашляют и выглядят уставшими. Одновременно прием ждут порядка 30 человек, при этом в отделение постоянно приходят новые пациенты. Маски надевают не все.
В целом, уровень заболеваемости в районах Нижнего Тагила не является аномальным, однако до спада пока далеко, отмечают специалисты. Так, в минувший понедельник 19 декабря в Детской городской больнице вновь зафиксировали рост обращений. За один день поступило более 1500 вызовов врача на дом к юным пациентам, при этом две недели назад показатель был в 1,5 раза ниже. Среди заболевших детей также лидирует Дзержинский район:
Больше обращений на Вагонке, так как там самая большая поликлиника и в два раза больше участков, 24 участка, — пояснили редакции в Детской городской больнице.
Дзержинский район Нижнего Тагила является лидером по количеству превышений ПДК вредных веществ: больше всего государственные пункты УГМС и газоанализатор TagilCity.ru фиксируют именно на Вагонке и Сухоложском поселке. Роза ветров расположена так, что выбросы в район идут с большинства городских предприятий — ЕВРАЗ НТМК, «Уралвагонзавода», «Уралхимпласта».
В Нижнем Тагиле с 2019 года действует программа «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». За период работы программы выбросы в Нижнем Тагиле падали только в 2019 году, с 2022 года объем вредных веществ с предприятий города ежегодно растет. Среди вредных веществ, которые выбрасывают заводы, — формальдегид, сероводород и диоксид азота. Все эти вещества негативно влияют на организм человека, в том числе поражая дыхательную систему. Лидером по числу выбросов в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК.