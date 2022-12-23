Елку на Вагонке не откроют в срок даже после отмены визита Путина в Тагил

Дело в том, что на объекте еще не закончены работы по подготовке ледового городка, пояснили редакции TagilCity.ru директор Дворца культуры им. И.В.Окунева Инна Сальникова.
Сегодня открытия елки не будет. На месте работали подрядчики, из на два дня отпустили домой. Им нужно еще доделать. Если они успеют, то открытие состоится в понедельник. Будем надеяться, — пояснила редакции руководитель учреждения.
В утренние часы 23 декабря на объекте еще нет подрядчика. Судя по всему, остались некоторые завершающие косметические работы по льду и подготовке территории к принятию гостей.
Напомним, из-за запланированного визита президента РФ в Нижний Тагил детские занятия были отменены, а открытие главной елки района перенесено на неопределенный срок. Помимо этого, некоторые кружки во дворце были отменены из-за повышенной заболеваемости, сообщалось в социальных сетях культурного учреждения.