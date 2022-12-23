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Итоги дня в Тагиле: Владимир Путин не приехал, а МЧС проверяет магазины фейерверков

Сегодня, 16:04
Фото: 1MI
Президент Владимир Путин не приехал в Нижний Тагил, а МЧС проверяет магазины фейерверков. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 23 декабря.

Приезд Владимира Путина в Нижний Тагил отменился. Глава государства должен был посетить город 23 ноября. Он планировал посетить УВЗ. Из-за этого в городе вводился ряд ограничений.

Визит Владимира Путина в Нижний Тагил отменился
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МЧС начал проверять магазины фейерверков на наличие опасной продукции и соблюдение условий продаж пиротехники. В двух из них сотрудники ведомства нашли нарушения.

Пожарные нашли нарушения в мазинах фейерверков в Нижнем Тагиле
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Лидером по вызовам врачей с жалобами на симптомы ОРВИ в Нижнем Тагиле за 22 декабря стал Дзержинский район. В этот же день заболеваемость на Вагонке была в 10 раз выше, чем в Ленинском районе, и в 8 раз выше, чем в Тагилстроевском.

Дзержинский район Нижнего Тагила болеет в 10 раз больше Ленинского и Тагилстроевского
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На «трассе смерти» Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов за 3 года погибло 67 человек. Всего за это время здесь произошло 1299 аварий, поэтому дорога в народе и названа «трассой смерти».

На «трассе смерти» Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов за 3 года погибло 67 человек
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Полеты над Нижним Тагилом запрещены до сих пор. Ранее они запрещались в связи с планируемым визитом Владимира Путина. Согласно данным карты ограничений полетов на утро 23 декабря, пролетать над Нижним Тагилом можно только по согласованию с администрацией. 

Полеты над Нижним Тагилом запрещены до сих пор
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