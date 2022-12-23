Лидером по вызовам врачей с жалобами на симптомы ОРВИ в Нижнем Тагиле за 22 декабря стал Дзержинский район. В этот же день заболеваемость на Вагонке была в 10 раз выше, чем в Ленинском районе, и в 8 раз выше, чем в Тагилстроевском.