Приезд Владимира Путина в Нижний Тагил отменился. Глава государства должен был посетить город 23 ноября. Он планировал посетить УВЗ. Из-за этого в городе вводился ряд ограничений.
МЧС начал проверять магазины фейерверков на наличие опасной продукции и соблюдение условий продаж пиротехники. В двух из них сотрудники ведомства нашли нарушения.
Лидером по вызовам врачей с жалобами на симптомы ОРВИ в Нижнем Тагиле за 22 декабря стал Дзержинский район. В этот же день заболеваемость на Вагонке была в 10 раз выше, чем в Ленинском районе, и в 8 раз выше, чем в Тагилстроевском.
На «трассе смерти» Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов за 3 года погибло 67 человек. Всего за это время здесь произошло 1299 аварий, поэтому дорога в народе и названа «трассой смерти».
Полеты над Нижним Тагилом запрещены до сих пор. Ранее они запрещались в связи с планируемым визитом Владимира Путина. Согласно данным карты ограничений полетов на утро 23 декабря, пролетать над Нижним Тагилом можно только по согласованию с администрацией.