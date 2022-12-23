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Из-за беременной пассажирки в Кольцово в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет

Сегодня, 03:42
Фото: 1MI
Самолет, следовавший из Москвы в Иркутск, экстренно приземлился в Екатеринбурге. Причиной стало то, что беременной пассажирке стало плохо.

После посадки женщина была госпитализирована в одну из городских больниц. Через некоторое время рейс отправился в пункт назначения, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово.

В минздраве по Свердловской области рассказали, что на 19:30 22 декабря 2022 года пассажирка была доставлена в перинатальный центр. Она находится под наблюдением врачей.

Напомним, в июне 2022 года самолет «Уральских авиалинии» следовал из Бишкека в Санкт-Петербург. Он совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Тогда сработала сигнализация о неисправности навигации. Командир судна принял решение о посадке.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Пассажир#Самолет#Посадка#Больница
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