Из-за беременной пассажирки в Кольцово в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет

После посадки женщина была госпитализирована в одну из городских больниц. Через некоторое время рейс отправился в пункт назначения, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово.
В минздраве по Свердловской области рассказали, что на 19:30 22 декабря 2022 года пассажирка была доставлена в перинатальный центр. Она находится под наблюдением врачей.
Напомним, в июне 2022 года самолет «Уральских авиалинии» следовал из Бишкека в Санкт-Петербург. Он совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Тогда сработала сигнализация о неисправности навигации. Командир судна принял решение о посадке.