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Мужчина крал колеса с арендованных авто в Екатеринбурге

Сегодня, 10:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель брал в аренду автомобили сервисов каршеринга и снимал с них колеса.

31-летнего мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие полагает, что злоумышленник с мая по октябрь 2022 года крал колеса фирмы ООО «Каршеринг Руссия». Сперва он арендовал авто, а затем уезжал на них на стоянку по улице Латвийская. Там он снимал с машины колеса, а вместо них устанавливал старые. После мужчина возвращал автомобиль.

Своими действиями он причинил фирме ущерб на 950 тысяч рублей. Вину он признал. Дело направлено в суд.

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#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Кража#Колеса#Автомобиль
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