Мужчина крал колеса с арендованных авто в Екатеринбурге

Следствие полагает, что злоумышленник с мая по октябрь 2022 года крал колеса фирмы ООО «Каршеринг Руссия». Сперва он арендовал авто, а затем уезжал на них на стоянку по улице Латвийская. Там он снимал с машины колеса, а вместо них устанавливал старые. После мужчина возвращал автомобиль.