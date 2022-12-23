Мужчина крал колеса с арендованных авто в Екатеринбурге

31-летнего мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следствие полагает, что злоумышленник с мая по октябрь 2022 года крал колеса фирмы ООО «Каршеринг Руссия». Сперва он арендовал авто, а затем уезжал на них на стоянку по улице Латвийская. Там он снимал с машины колеса, а вместо них устанавливал старые. После мужчина возвращал автомобиль.
Своими действиями он причинил фирме ущерб на 950 тысяч рублей. Вину он признал. Дело направлено в суд.