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На «трассе смерти» Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов за 3 года погибло 67 человек

Сегодня, 07:36
Фото: 1MI
67 человек погибло с 1 января 2019 по 20 декабря 2022 года на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. За это время на автодороге случилось 1299 аварий. Местные прозвали Серовский тракт «трассой смерти» из-за плохой репутации.

За 3 года на трассе пострадало 349 человек, погибло — 67. По обобщенной статистике, ежемесячно (каждые 2 недели) на Серовском тракте гибнет по 2 человека, по 1 человеку травмируется каждые 3 дня, а машины разбиваются ежедневно.

Так, за 2019 год произошло 443 ДТП, в результате которых погибло 18 человек и 116 получили ранения различной степени тяжести. B 2020 году произошло 421 ДТП, в результате которых погибло 25 человек и 108 получили ранения. В 2021 году произошло 435 ДТП, в результате которых погибло 24 человека и 125 получили ранения, — сказано в ответе на обращение общественников движения «Тагил без ям» за подписью замначальника Управления ГИБДД Д. А. Колясникова.

Из общего количества дорожных происшествий в 141 случае зафиксировали неудовлетворительное состояние дорог, а в 54-х — недостатки зимнего содержания трассы.

Ответ ГУ МВД по Свердловской области общественникам
Фото: Общественное движение "Тагил без ям"
За плохую чистку дорог от снега замглавы Екатеринбурга объявлено предостережение
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Напомним, что в Екатеринбурге замглавы администрации объявлено предостережение за состояние дорожного полотна. Также акт государственного надзора получили 7 начальников дорожно-эксплуатационного управления. Документ, предупреждающий нарушение закона, выдан с целью «активизации работ» по очистке снега.

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