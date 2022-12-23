На «трассе смерти» Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов за 3 года погибло 67 человек

За 3 года на трассе пострадало 349 человек, погибло — 67. По обобщенной статистике, ежемесячно (каждые 2 недели) на Серовском тракте гибнет по 2 человека, по 1 человеку травмируется каждые 3 дня, а машины разбиваются ежедневно.