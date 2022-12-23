На «трассе смерти» Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов за 3 года погибло 67 человек

За 3 года на трассе пострадало 349 человек, погибло — 67. По обобщенной статистике, ежемесячно (каждые 2 недели) на Серовском тракте гибнет по 2 человека, по 1 человеку травмируется каждые 3 дня, а машины разбиваются ежедневно.
Так, за 2019 год произошло 443 ДТП, в результате которых погибло 18 человек и 116 получили ранения различной степени тяжести. B 2020 году произошло 421 ДТП, в результате которых погибло 25 человек и 108 получили ранения. В 2021 году произошло 435 ДТП, в результате которых погибло 24 человека и 125 получили ранения, — сказано в ответе на обращение общественников движения «Тагил без ям» за подписью замначальника Управления ГИБДД Д. А. Колясникова.
Из общего количества дорожных происшествий в 141 случае зафиксировали неудовлетворительное состояние дорог, а в 54-х — недостатки зимнего содержания трассы.
Напомним, что в Екатеринбурге замглавы администрации объявлено предостережение за состояние дорожного полотна. Также акт государственного надзора получили 7 начальников дорожно-эксплуатационного управления. Документ, предупреждающий нарушение закона, выдан с целью «активизации работ» по очистке снега.