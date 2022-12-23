Начальник УМВД по Екатеринбургу уходит в отставку

Со слов главы пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, у полковника накопилось большое количество выходных дней. После того, как они закончатся, силовик уйдет «на заслуженный отдых».
Игорь Озеров больше 32 лет жизни отдал службе в ведомстве (трудился с 1993 года, профессиональный путь начал в должности участкового). Его увольнение стало для полицейских неожиданностью, сообщает издание 66.ру со ссылкой на собственные источники. Причина заключается в том, что полковник должен был получить повышение и перейти в ГУ МВД Свердловской области.