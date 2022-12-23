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Начальник УМВД по Екатеринбургу уходит в отставку

Сегодня, 05:18
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу
Рапорт о выходе в отставку Игорь Озеров, начальник УМВД по Екатеринбургу, подал еще в ноябре. По завершении отпуска правоохранитель уйдет на пенсию.

Со слов главы пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, у полковника накопилось большое количество выходных дней. После того, как они закончатся, силовик уйдет «на заслуженный отдых».

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Игорь Озеров больше 32 лет жизни отдал службе в ведомстве (трудился с 1993 года, профессиональный путь начал в должности участкового). Его увольнение стало для полицейских неожиданностью, сообщает издание 66.ру со ссылкой на собственные источники. Причина заключается в том, что полковник должен был получить повышение и перейти в ГУ МВД Свердловской области.

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#Екатеринбург#Отставка#МВД#Управление мвд#Пенсия#Общество#Анна Варнакина
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