Начальник УМВД по Екатеринбургу уходит в отставку

Игорь Озеров больше 32 лет жизни отдал службе в ведомстве (трудился с 1993 года, профессиональный путь начал в должности участкового). Его увольнение стало для полицейских неожиданностью, сообщает издание 66.ру со ссылкой на собственные источники. Причина заключается в том, что полковник должен был получить повышение и перейти в ГУ МВД Свердловской области.