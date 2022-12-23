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Нуждающаяся в медицинской помощи женщина пропала в Екатеринбурге

Сегодня, 12:08
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ведутся поиски пропавшей 58-летней женщины. О ее местоположении ничего неизвестно с 22 декабря.

Поисками занимается отдел полиции №8 Верх-Исетского района, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Также поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Женщину зовут Надежда Шабунина. Она нуждается в помощи медиков и может находиться в любом районе Екатеринбурга.

Рост Надежды составляет 164 см. У нее светлые волосы и нормальное телосложение. На момент пропажи на ней была темная дубленка, сиреневая кофта и синие штаны.

Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-08 или 02.

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#Происшествия#Новости УрФО#Женщина#Пропала#Поиски#Елена Озерова
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