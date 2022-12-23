Нуждающаяся в медицинской помощи женщина пропала в Екатеринбурге

Поисками занимается отдел полиции №8 Верх-Исетского района, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Также поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Женщину зовут Надежда Шабунина. Она нуждается в помощи медиков и может находиться в любом районе Екатеринбурга.
Рост Надежды составляет 164 см. У нее светлые волосы и нормальное телосложение. На момент пропажи на ней была темная дубленка, сиреневая кофта и синие штаны.
Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-08 или 02.