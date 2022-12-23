Особый противопожарный режим введен в Екатеринбурге на время праздников

Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, отмечает пресс-служба администрации города.



Также здесь отметили, что традиционно во время праздников отмечается увеличение числа возгораний в жилом секторе и в садоводческих товариществах. Поэтому важно ввести особый режим. Он начинает действовать с 24 декабря 2022 года. Закончится он 22 января 2023 года.



Для ликвидации возгораний места проведения праздничных мероприятий будут патрулировать сотрудники МЧС. Также будет усилена профилактическая работа. Будет проводиться больше бесед с населением, а также рейдов.