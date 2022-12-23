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Особый противопожарный режим введен в Екатеринбурге на время праздников

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
Во время новогодних праздников в Екатеринбурге будет действовать особый противопожарный режим.

Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, отмечает пресс-служба администрации города.

Также здесь отметили, что традиционно во время праздников отмечается увеличение числа возгораний в жилом секторе и в садоводческих товариществах. Поэтому важно ввести особый режим. Он начинает действовать с 24 декабря 2022 года. Закончится он 22 января 2023 года.

Для ликвидации возгораний места проведения праздничных мероприятий будут патрулировать сотрудники МЧС. Также будет усилена профилактическая работа. Будет проводиться больше бесед с населением, а также рейдов.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Возгорание#Особый режим
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