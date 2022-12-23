Полеты над Нижним Тагилом запрещены до сих пор

Напомним, 23 декабря ожидался приезд в Нижний Тагил президента РФ Владимира Путина. Глава государства должен был посетить оборонное предприятие «Уралвагонзавод». К визиту президента начали готовиться заранее: расчищать дороги, проверять граждан с зарегистрированным оружием, усилять посты ДПС на дорогах. Также был введен запрет на полеты над городом, а возле дворца имени Окунева отменили открытие елки. Однако утром 23 декабря стало известно об отмене визита Владимира Путина в Нижний Тагил.