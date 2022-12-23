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Полеты над Нижним Тагилом запрещены до сих пор

Сегодня, 06:27
Фото: 1MI
Воздушное пространство над Нижним Тагилом пока все еще закрыто для полетов, несмотря на отмену визита Владимира Путина в город.

Согласно данным карты ограничений полетов на утро 23 декабря, пролетать над Нижним Тагилом можно только по согласованию с администрацией. 

Фото: скрин с карты ограничений полетов

Напомним, 23 декабря ожидался приезд в Нижний Тагил президента РФ Владимира Путина. Глава государства должен был посетить оборонное предприятие «Уралвагонзавод». К визиту президента начали готовиться заранее: расчищать дороги, проверять граждан с зарегистрированным оружием, усилять посты ДПС на дорогах. Также был введен запрет на полеты над городом, а возле дворца имени Окунева отменили открытие елки. Однако утром 23 декабря стало известно об отмене визита Владимира Путина в Нижний Тагил.

Визит Владимира Путина в Нижний Тагил отменился
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#Анна Григорьева#Общество#Визит Владимира Путина в Нижний Тагил 23 декабря 2022 г.#Эксклюзив#Нижний Тагил#Полет#Запрет#Владимир Путин
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