Пожарные нашли нарушения в мазинах фейерверков в Нижнем Тагиле

На сегодняшний день рейд проведен в семи торговых точках города. Нарушения найдены в двух из них.
Основные выявленные нарушения — это недостаточное ограничение доступа людей к пиротехническим изделиям. Покупатели не должны иметь легкий доступ к продаваемым фейерверкам. Это одно из основных требований, — рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского округа Даниил Афанасьев.
Подобные профилактические рейды продлятся до 9 января.
Напомним, в декабре прошлого года один из посетителей гипермаркета «Лента» в Томске поджог фейерверки прямо на прилавке. Из-за взорвавшейся пиротехники в магазине начался пожар, который полностью охватил все здание. Из «Ленты» эвакуировали 200 человек, пострадавших не было. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Здание магазина выгорело целиком.