Пожарные нашли нарушения в мазинах фейерверков в Нижнем Тагиле

Напомним, в декабре прошлого года один из посетителей гипермаркета «Лента» в Томске поджог фейерверки прямо на прилавке. Из-за взорвавшейся пиротехники в магазине начался пожар, который полностью охватил все здание. Из «Ленты» эвакуировали 200 человек, пострадавших не было. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Здание магазина выгорело целиком.