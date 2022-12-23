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Пожарные нашли нарушения в мазинах фейерверков в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:22
Фото: 1MI
Сотрудники МЧС в Нижнем Тагиле начали проверять магазины фейерверков на наличие опасной продукции и соблюдение условий продаж пиротехники. В двух торговых точках найдены нарушения.

На сегодняшний день рейд проведен в семи торговых точках города. Нарушения найдены в двух из них.

Основные выявленные нарушения — это недостаточное ограничение доступа людей к пиротехническим изделиям. Покупатели не должны иметь легкий доступ к продаваемым фейерверкам.  Это одно из основных требований, — рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского округа Даниил Афанасьев.

Подобные профилактические рейды продлятся до 9 января.

Напомним, в декабре прошлого года один из посетителей гипермаркета «Лента» в Томске поджог фейерверки прямо на прилавке. Из-за взорвавшейся пиротехники в магазине начался пожар, который полностью охватил все здание. Из «Ленты» эвакуировали 200 человек, пострадавших не было. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Здание магазина выгорело целиком.

Гипермаркет «Лента» полыхает на площади в пять тысяч квадратных метров в Томске
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#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Магазин#Фейерверк#Проверка#МЧС
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