Ранение Рогозина при обстреле гостиницы в Донецке: что известно к этому часу

В результате обстрела скончался охранник председателя правительства ДНР Виталия Хоценко, сам премьер-министр получил ранения, о тяжести которых не сообщается. Предварительно, предполагали СМИ, Дмитрий Рогозин не пострадал. Позже выяснилось, что осколок разорвавшейся мины размером 3 на 4 миллиметра вошел руководителю «Царских волков» в спину, конкретнее — в шейный позвонок. Предстоит экстренная операция в Москве.
О причинах случившегося Рогозин сообщил в собственном telegram-канале. С его слов, некто выдал местоположение экс-главы госкорпорации и его товарищей. До этого высокопоставленные гости проживали в гостинице на протяжении нескольких месяцев, не будучи раскрытыми. Позже эксперты изучат характер удара и придут к выводу, что целью удара высокоточного оружия был гостиничный номер политического деятеля, а не ресторан, сообщает telegram-канал «Кремлёвская прачка».
При обстреле пострадал не только Дмитрий Рогозин, но и его группа. Бывший космический деятель России рассказал в публикации «ВКонтакте», что погиб его боевой товарищ, помощник и офицер спецназа в отставке Михаил Бридасов. Еще три человека получили ранения и в данный момент находятся под контролем медиков в тяжелом состоянии. Предварительно, среди пострадавших может находиться Артем Мельников, некогда топ-менеджер «Роскосмоса», сообщает издание «РИА Новости». Мэр Горловки Иван Приходько также пострадал при обстреле (РБК).
Как поправлюсь, вернусь на фронт. Отомщу за ребят, — пишет Дмитрий Рогозин.
В целях безопасности всех получивших ранения доставили в разные больницы, сообщает ТАСС. Изначально поступала информация о том, что Рогозин находится в одном из медучреждений ДНР, позже — о том, что его везут в Ростов-на-Дону, еще позже — что политик вместе с женой (которая также находилась в гостинице во время удара ВСУ, получила ранения и тяжелую контузию, сообщает «Рен-ТВ») направляется в Москву. Известно, что врачи на южных рубежах страны отказали пострадавшему в операции ввиду сложности травмы.
Изучив состояние здоровья пострадавшего Рогозина выяснилось, что извлечь осколок из позвоночника не получится. Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в своем telegram-канале охарактеризовал ранение как «более сложное, чем предполагалось изначально». В свою очередь терапевт-ортопед и кандидат медицинских наук Константин Терновой сообщил Лента.ру, что металлический фрагмент снаряда навсегда останется с Дмитрием Рогозиным, но не будет мешать ему в повседневной жизни.
К вечеру 22 декабря в ряде СМИ стала появляться информация об ухудшающемся состоянии здоровья экс-главы «Роскосмоса». Ночью 23 декабря сын Рогозина Алексей опроверг эти данные в собственном telegram-канале, назвав их «ложной и спекулятивной информацией».
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил «РИА Новости», что случившееся в «Шеш-Беш» — террористический акт. Расследование произошедшего взял на контроль Следственный комитет России. Следователи предположили, что удар по гостинице был нанесен из артиллерийской установки Caesar. Кремль в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова принес семьям погибших при обстреле свои соболезнования.