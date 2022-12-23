Ранение Рогозина при обстреле гостиницы в Донецке: что известно к этому часу

В целях безопасности всех получивших ранения доставили в разные больницы, сообщает ТАСС. Изначально поступала информация о том, что Рогозин находится в одном из медучреждений ДНР, позже — о том, что его везут в Ростов-на-Дону, еще позже — что политик вместе с женой (которая также находилась в гостинице во время удара ВСУ, получила ранения и тяжелую контузию, сообщает «Рен-ТВ») направляется в Москву. Известно, что врачи на южных рубежах страны отказали пострадавшему в операции ввиду сложности травмы.