Ребенок без одежды чуть не замерз насмерть в Асбесте

Работники скорой помощи отметили, что спустя несколько минут мальчик мог вовсе замерзнуть насмерть. Тогда бы его уже не спасли. Известно, что родители ребенка были нетрезвы. Отсутствие в доме ребенка они заметили только через полтора часа, обратив внимание на машины скорой помощи и полиции.