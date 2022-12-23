Ребенок без одежды чуть не замерз насмерть в Асбесте

Спасение произошло 3 декабря. В вечернее время мужчина возвращался домой и возле одного из подъездов заметил мальчика, который был без присмотра родителей, а также одет не по погоде. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.
Он был совсем без одежды, ноги уже ледяные. Закутал его в свою куртку, поднялся домой. Вызвал сотрудников полиции, скорую, - отметил сотрудник Росгвардии.
Работники скорой помощи отметили, что спустя несколько минут мальчик мог вовсе замерзнуть насмерть. Тогда бы его уже не спасли. Известно, что родители ребенка были нетрезвы. Отсутствие в доме ребенка они заметили только через полтора часа, обратив внимание на машины скорой помощи и полиции.
На родителей малыша могут завести административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.