TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Ребенок без одежды чуть не замерз насмерть в Асбесте

Сегодня, 08:38
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии
Сотрудник Росгвардии Денис Кудрявцев в Асбесте спас от обморожения трехлетнего ребенка. Ребенок остался без присмотра родителей и чуть не замерз.

Спасение произошло 3 декабря. В вечернее время мужчина возвращался домой и возле одного из подъездов заметил мальчика, который был без присмотра родителей, а также одет не по погоде. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Он был совсем без одежды, ноги уже ледяные. Закутал его в свою куртку, поднялся домой. Вызвал сотрудников полиции, скорую, - отметил сотрудник Росгвардии.

Работники скорой помощи отметили, что спустя несколько минут мальчик мог вовсе замерзнуть насмерть. Тогда бы его уже не спасли. Известно, что родители ребенка были нетрезвы. Отсутствие в доме ребенка они заметили только через полтора часа, обратив внимание на машины скорой помощи и полиции.

На родителей малыша могут завести административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Мальчик спас друга, попавшего в вязкую трясину в Верхнем Дуброво
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель автобуса спас потерявшую ноутбук и деньги жительницу Нижнего ТагилаВ Свердловской области экипаж ДПС спас умирающего подростка
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Асбес#Ребенок#Замерз
Подпишитесь
Визит Владимира Путина в Нижний Тагил отменился
Сегодня, 04:47
Тагильчане стали реже гибнуть в пожарах в 2022 году
Вчера, 14:48
Пожарные нашли нарушения в мазинах фейерверков в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:22
Где покататься на коньках в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:50
Ранение Рогозина при обстреле гостиницы в Донецке: что известно к этому часу
Сегодня, 04:49
Индекс «Оливье»: во сколько обойдется тагильчанам популярный салат на новый год
21 декабря 15:58