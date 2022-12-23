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Резкие морозы придут после потепления в Свердловской области

Сегодня, 12:43
Фото: 1MI
После потепления в Свердловской области ожидаеются морозы.

23 декабря в регионе потеплело до -12, а днём столбик термометра в некоторых районах добрался до отметки 0... -2 градуса при западном, юго-западном ветре. Об этом сообщается в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Выходные, 24 и 25 декабря, также будут тёплыми. В ночь с пятницы на субботу может похолодать до отметки -3. Днем ожидаются нулевые температуры. Также столбики термометров могут дойти до +2 градусов.

В воскресенье дневная и ночная температуры будут колебаться от -1 до - 3 градусов. Ветер будет умеренным и юго-западным. Похолодание начнется уже с будущей недели, 26 декабря. Утром в Екатеринбурге в этот день будет до -18 градусов.

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#Происшествия#Новости УрФО#Погода#Прогноз погоды#Елена Озерова
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