Резкие морозы придут после потепления в Свердловской области

В воскресенье дневная и ночная температуры будут колебаться от -1 до - 3 градусов. Ветер будет умеренным и юго-западным. Похолодание начнется уже с будущей недели, 26 декабря. Утром в Екатеринбурге в этот день будет до -18 градусов.