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С задержанных цыган сняли обвинение в изнасиловании трех школьниц в Екатеринбурге

Сегодня, 10:32
Фото: 1MI
Трое мужчин приехали из Челябинской области в Екатеринбург. После ночи с девушками их обвинили в сексуальном насилии над школьницами, которым не было и 16 лет. Суд вынес приговор цыганам по статьям с наименьшим сроком санкций.

Цыгане из Челябинской области (Роман Калымыков, Василий Мерзличенко и его родственник Николай) приехали в Екатеринбург в октябре 2021 года. Они познакомились с двумя школьницами, которые покинули учебное заведение после уроков, и позвали их на вечеринку. Группа пошла на съемную жилплощадь около Дома кино. Позднее к компании пришла еще одна девочка.

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Челябинцы и свердловчанки сходили в магазин, купили алкоголь и устроили застолье. Девушки опьянели, молодые люди воспользовались их состоянием и совершили акт сексуального насилия. Одна из матерей 15-летней девочки стала бить тревогу, потому что школьница вернулась домой в позднее время.

Изначально цыган обвинили в изнасиловании, но окончательное решение суд вынес по более мягким статьям — половое сношение с несовершеннолетним лицом, недостигшим 16-и лет, и развратные действия.

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Мужчины получили соответствующие сроки в колониях строгого режима: 3 года и 1 месяц, 3 года, 2 года и 10 месяцев, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу суда Октябрьского района.

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Ранее в столице Свердловской области подошло к концу судебное производство уголовного дела о групповом изнасиловании. Несовершеннолетняя девочка зарегистрировалась в Telegram и начала общаться с Володей Петровым. Позже молодые люди встретились у мужчины дома. Там школьница коррекционного заведения приняла наркотики, а после у пары случилась интимная связь.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Изнасилование#Дети#Суд#Криминал#Цыгане
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