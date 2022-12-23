С задержанных цыган сняли обвинение в изнасиловании трех школьниц в Екатеринбурге

Цыгане из Челябинской области (Роман Калымыков, Василий Мерзличенко и его родственник Николай) приехали в Екатеринбург в октябре 2021 года. Они познакомились с двумя школьницами, которые покинули учебное заведение после уроков, и позвали их на вечеринку. Группа пошла на съемную жилплощадь около Дома кино. Позднее к компании пришла еще одна девочка.