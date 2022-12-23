С задержанных цыган сняли обвинение в изнасиловании трех школьниц в Екатеринбурге

Цыгане из Челябинской области (Роман Калымыков, Василий Мерзличенко и его родственник Николай) приехали в Екатеринбург в октябре 2021 года. Они познакомились с двумя школьницами, которые покинули учебное заведение после уроков, и позвали их на вечеринку. Группа пошла на съемную жилплощадь около Дома кино. Позднее к компании пришла еще одна девочка.
Челябинцы и свердловчанки сходили в магазин, купили алкоголь и устроили застолье. Девушки опьянели, молодые люди воспользовались их состоянием и совершили акт сексуального насилия. Одна из матерей 15-летней девочки стала бить тревогу, потому что школьница вернулась домой в позднее время.
Изначально цыган обвинили в изнасиловании, но окончательное решение суд вынес по более мягким статьям — половое сношение с несовершеннолетним лицом, недостигшим 16-и лет, и развратные действия.
Мужчины получили соответствующие сроки в колониях строгого режима: 3 года и 1 месяц, 3 года, 2 года и 10 месяцев, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу суда Октябрьского района.
Ранее в столице Свердловской области подошло к концу судебное производство уголовного дела о групповом изнасиловании. Несовершеннолетняя девочка зарегистрировалась в Telegram и начала общаться с Володей Петровым. Позже молодые люди встретились у мужчины дома. Там школьница коррекционного заведения приняла наркотики, а после у пары случилась интимная связь.