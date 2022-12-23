Участники конкурса «Лучник Future» займутся разработкой проектов для шести компаний

Руководство Московского метрополитена предложило студентам разработать кампанию, направленную на активное привлечение новых пользователей в популярный сервис Face Pay. Команды поработают над его позитивным имиджем и над коммуникационной стратегией бренда, пишет newsnn.ru.
В рамках конкурса «Лучник Future» студенческие команды займутся разработкой коммуникационной кампании проекта, ориентированного на развитие просвещения, образования и науки филантропами от ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».
Компания «Ситикард» предложила конкурсантам продумать стратегию выхода на рынок виртуальной транспортной карты, а Трубная металлургическая компания — создать концепт деятельности корпоративного радио, который будет единым для всех предприятий.
Студенты сформируют положительный имидж «Норильского никеля», коммуникационная кампания которого предусматривает активное привлечение молодежи. К 25-летнему юбилею золотодобывающей компании «Полюс Вернинское» участники конкурса создадут проект PR-кампании с планом праздничных мероприятий.
С заявками на участие в конкурсе «Лучник Future» обратились уже 85 студенческих команд из 20 городов России. Зарегистрироваться можно до 15 января 2023 года. После первичного оценивания проектов в срок до 10 февраля будет сформирован шорт-лист. Подробности — на официальном сайте мероприятия.
В конкурсе традиционно участвуют студенты, которые получают образование по таким специальностям, как управление медиакоммуникациями, маркетинг и менеджмент, телевидение, связи с общественностью и реклама.
Оператором учрежденного дирекцией национальной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник» мероприятия выступает агентство JM Communications.