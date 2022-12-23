Участники конкурса «Лучник Future» займутся разработкой проектов для шести компаний

С заявками на участие в конкурсе «Лучник Future» обратились уже 85 студенческих команд из 20 городов России. Зарегистрироваться можно до 15 января 2023 года. После первичного оценивания проектов в срок до 10 февраля будет сформирован шорт-лист. Подробности — на официальном сайте мероприятия.