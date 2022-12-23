Учебным авто в Нижнем Тагиле разрешили выезжать в город после отмены визита Путина

Несмотря на то, что перекрытие дорог не планировалось, на дорогах города ожидали пробки. Городские службы расчистили проезжие части, в ДК им. И. В. Окунева отменили детские занятия и перенесли открытие главной елки Дзержинского района — так город готовился встречать президента Российской Федерации.