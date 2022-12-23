TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Учебным авто в Нижнем Тагиле разрешили выезжать в город после отмены визита Путина

Сегодня, 06:27
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле инструкторам автошкол разрешили обучать курсантов вождению 23 декабря после отмены визита Владимира Путина.

После отмены визита президента РФ в Нижнем Тагиле сняли ранее введенные ограничения. Курсанты автошкол будут заниматься на дорогах города.

Уроки вождения уже проводятся, — сообщили редакции TagilCity.ru в одной из автошкол Дзержинского района.
Полеты над Нижним Тагилом запрещены до сих пор
Узнать подробнее

Несмотря на то, что перекрытие дорог не планировалось, на дорогах города ожидали пробки. Городские службы расчистили проезжие части, в ДК им. И. В. Окунева отменили детские занятия и перенесли открытие главной елки Дзержинского района — так город готовился встречать президента Российской Федерации.

Елку на Вагонке не откроют в срок даже после отмены визита Путина в Тагил
Узнать подробнее
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Транспорт#Визит Владимира Путина в Нижний Тагил 23 декабря 2022 г.#Эксклюзив#Владимир Путин#ГИБДД#Школа#Автошкола#Отмена#Вождение
Подпишитесь
Визит Владимира Путина в Нижний Тагил отменился
Сегодня, 04:47
Тагильчане стали реже гибнуть в пожарах в 2022 году
Вчера, 14:48
Пожарные нашли нарушения в мазинах фейерверков в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:22
Где покататься на коньках в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:50
Ранение Рогозина при обстреле гостиницы в Донецке: что известно к этому часу
Сегодня, 04:49
Индекс «Оливье»: во сколько обойдется тагильчанам популярный салат на новый год
21 декабря 15:58