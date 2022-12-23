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В детсадах Екатеринбурга с родителей потребовали QR-код

Сегодня, 14:45
Фото: 1MI
QR-код спросили с родителей детей, когда они пришли в один из детских садов Екатеринбурга.

Помимо этого, родителям сказали, что их не пустят на новогодние празднования. Сообщение с приказом департамента образования прислали родители детей из садика №550, пишет Е1.

Также в документе сказано, если в группе болеют более 20% воспитанников, то новогоднего праздника не состоится. В остальных группах мероприятия пройдут, но с ограничениями – масочный режим и прививка от коронавируса.

В чате родителей уже происходят ссоры из-за этого документа. Некоторые предлагают вовсе не приходить на мероприятия, а смотреть видеозаписи с них, утверждают родители.

В департаменте образования подтвердили информацию. Однако это пока лишь рекомендации для родителей, и обязанность для приглашенных на детские мероприятия артистов.

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#Елена Озерова#Здоровье#Новости УрФО#Детсад#Родители#Дети#Коронавирус
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