В детсадах Екатеринбурга с родителей потребовали QR-код

Помимо этого, родителям сказали, что их не пустят на новогодние празднования. Сообщение с приказом департамента образования прислали родители детей из садика №550, пишет Е1.
Также в документе сказано, если в группе болеют более 20% воспитанников, то новогоднего праздника не состоится. В остальных группах мероприятия пройдут, но с ограничениями – масочный режим и прививка от коронавируса.
В чате родителей уже происходят ссоры из-за этого документа. Некоторые предлагают вовсе не приходить на мероприятия, а смотреть видеозаписи с них, утверждают родители.
В департаменте образования подтвердили информацию. Однако это пока лишь рекомендации для родителей, и обязанность для приглашенных на детские мероприятия артистов.