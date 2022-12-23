Визит Владимира Путина в Нижний Тагил отменился

В рамках визита президента в Свердловскую область планировалось правительственное совещание, а также встреча Владимира Путина с работниками оборонного предприятия — «Уралвагонзавода».
Накануне приезда президента в городе начали вводить ограничения — перенесено открытие елки у ДК Окунева в Дзержинском районе, запрещены полеты над Нижний Тагилом, а на дорогах работает спецбатальон ГИБДД.
АО концерн «Уралвагонзавод» занимается выполнением гособоронзаказ по производству модернизированных танков и боевых машин. В связи с усилившейся нагрузкой работники были даже переведены на шестидневную рабочую неделю, вместо пятидневной. Кроме того, график у людей был изменен на 12-часовой рабочий день, что вызвало недовольства.