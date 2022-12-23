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Визит Владимира Путина в Нижний Тагил отменился

Сегодня, 04:47
Фото: kremlin.ru
23 декабря Нижний Тагил готовился к приезду президента России Владимира Путина. Собственный источник в силовом ведомстве сообщил TagilCity.ru, что визит был отменен.

В рамках визита президента в Свердловскую область планировалось правительственное совещание, а также встреча Владимира Путина с работниками оборонного предприятия — «Уралвагонзавода».

Накануне приезда президента в городе начали вводить ограничения — перенесено открытие елки у ДК Окунева в Дзержинском районе, запрещены полеты над Нижний Тагилом, а на дорогах работает спецбатальон ГИБДД.

В Нижнем Тагиле вводят ограничения в связи с приездом Владимира Путина
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АО концерн «Уралвагонзавод» занимается выполнением гособоронзаказ по производству модернизированных танков и боевых машин. В связи с усилившейся нагрузкой работники были даже переведены на шестидневную рабочую неделю, вместо пятидневной. Кроме того, график у людей был изменен на 12-часовой рабочий день, что вызвало недовольства.

Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день
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#Александра Логинова#Нижний Тагил#Политика#Визит Владимира Путина в Нижний Тагил 23 декабря 2022 г.#Эксклюзив#Владимир Путин#Уралвагонзавод
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