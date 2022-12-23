Визит Владимира Путина в Нижний Тагил отменился

АО концерн «Уралвагонзавод» занимается выполнением гособоронзаказ по производству модернизированных танков и боевых машин. В связи с усилившейся нагрузкой работники были даже переведены на шестидневную рабочую неделю, вместо пятидневной. Кроме того, график у людей был изменен на 12-часовой рабочий день, что вызвало недовольства.