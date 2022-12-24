Больница Нижнего Тагила закупит тесты для выявления ОРВИ и гриппа на 1,5 миллиона

Напомним, что Центральную городскую больницу №6 в Екатеринбурге отдали под лечение ОРВИ и гриппа. Плановых больных там перестали госпитализировать еще две недели назад. А тех, кто лежал в медучреждении, либо перевели в другие больницы, либо выписали. Причина на то – большое число заболевших ОРВИ.