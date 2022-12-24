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Больница Нижнего Тагила закупит тесты для выявления ОРВИ и гриппа на 1,5 миллиона

Сегодня, 07:04
Фото: 1MI
Системы для выявления ОРВИ и гриппа заказывает Инфекционная больница на улице Сульфатной в Нижнем Тагиле.

Больница закупит ПЦР тест системы на ОРВИ и грипп. Начальная цена – более 1,5 миллиона рублей. Заявки можно подавать до 9 января.

Также планируется закупить ПЦР-тесты для определения коронавируса и другие системы. Всего 89 наборов.

Согласно техническому заданию, товар должен быть поставлен и разгружен по адресу: ул. Сульфатная, 4. Он должен быть привезен в период со дня заключения договора до 30 апреля (в течение пяти дней с момента получения заявки).

Доставка товара может быть осуществлена в рабочие дни с 8.00 до 15.00 в день по согласованию с заказчиком. Среди объектов заказа - набор реагентов для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека и многое другое.

Напомним, что Центральную городскую больницу №6 в Екатеринбурге отдали под лечение ОРВИ и гриппа. Плановых больных там перестали госпитализировать еще две недели назад. А тех, кто лежал в медучреждении, либо перевели в другие больницы, либо выписали. Причина на то – большое число заболевших ОРВИ.

Больницу в Екатеринбурге отдали под ОРВИ и грипп
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#Елена Озерова#Здоровье#Эксклюзив#Новости УрФО#Больница#ОРВИ#Закупка
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