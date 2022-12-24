Больница Нижнего Тагила закупит тесты для выявления ОРВИ и гриппа на 1,5 миллиона

Больница закупит ПЦР тест системы на ОРВИ и грипп. Начальная цена – более 1,5 миллиона рублей. Заявки можно подавать до 9 января.
Также планируется закупить ПЦР-тесты для определения коронавируса и другие системы. Всего 89 наборов.
Согласно техническому заданию, товар должен быть поставлен и разгружен по адресу: ул. Сульфатная, 4. Он должен быть привезен в период со дня заключения договора до 30 апреля (в течение пяти дней с момента получения заявки).
Доставка товара может быть осуществлена в рабочие дни с 8.00 до 15.00 в день по согласованию с заказчиком. Среди объектов заказа - набор реагентов для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека и многое другое.
Напомним, что Центральную городскую больницу №6 в Екатеринбурге отдали под лечение ОРВИ и гриппа. Плановых больных там перестали госпитализировать еще две недели назад. А тех, кто лежал в медучреждении, либо перевели в другие больницы, либо выписали. Причина на то – большое число заболевших ОРВИ.