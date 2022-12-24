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Что не стоит готовить, дарить и надевать тагильчанам на новый 2023 год

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI
Наступающий 2023 год по восточному гороскопу считается годом Кролика или Кота. Соответственно, для встречи праздника сложились определенные традиции. О том, что не стоит готовить, дарить и надевать жителям Нижнего Тагила в новогоднюю ночь расскажет TagilCity.ru.

Что не стоит готовить на новый год в Нижнем Тагиле

Конечно, каждый тагильчанин выбирает блюда к праздничному столу по своему вкусу и учитывая пожелания гостей. Однако, так как кролик является вегетарианцем, предпочтение следует отдать овощам, фруктам, ягодам и зелени. Не следует готовить много мясных блюд (тем более крольчатину!), а вот рыба и морепродукты могут присутствовать в любом количестве.

Блюда не должны содержать много калорий, чтобы легко усваивались. На десерт можно подать торт или выпечку, а также мороженое, украсив их свежими или консервированными фруктами или ягодами.

Что не стоит дарить на новый год в Нижнем Тагиле

Считается, что подарки на год Кролика должны быть практичными и приносить пользу получателям. Астрологи не рекомендуют дарить парфюм, туалетные принадлежности или деньги. Кроме того, есть вещи, которые не принято презентовать на новый год, например часы, зеркала и свечи.

Хорошими подарками могут стать сертификаты в магазины (тогда близкий или коллега сможет сам выбрать подарок по своему вкусу), товары для фитнеса, книги, гаджеты или наборы посуды. Вторую половинку можно порадовать путевкой на отдых, билетами на концерт, ювелирными изделиями или полезными аксессуарами. И конечно же все будут рады получить сувениры в виде символа года — кролика.

Что не стоит надевать на новый год в Нижнем Тагиле

Астрологи не рекомендуют при выборе одежды в этом году использовать яркие образы, а выглядеть в новогоднюю ночь естественно. Наиболее подходящими цветами являются серый (в любых оттенках), белый, голубой и черный. А любители ярких красок могут использовать фиолетовый, синий и красный.

Предпочтительно выбирать одежду из натуральных тканей и избегать вещей и аксессуаров из натурального меха. Мужчинам для встречи года Кролика подойдет, например, строгий костюм. Женщинам рекомендуется выбирать наряды неброских цветов и использовать аксессуары и украшения из натурального золота и серебра.

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