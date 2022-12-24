Что не стоит готовить, дарить и надевать тагильчанам на новый 2023 год

Хорошими подарками могут стать сертификаты в магазины (тогда близкий или коллега сможет сам выбрать подарок по своему вкусу), товары для фитнеса, книги, гаджеты или наборы посуды. Вторую половинку можно порадовать путевкой на отдых, билетами на концерт, ювелирными изделиями или полезными аксессуарами. И конечно же все будут рады получить сувениры в виде символа года — кролика.