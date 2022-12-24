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Иномарка сбила косулю возле супермаркета в Березовском

Сегодня, 10:51
Фото: 1MI
Автомобиль сбил резко выбежавшую на дорогу косулю возле супермаркета.

За рулем машины марки KIA была женщина. На место ЧП приезжали сотрудники ГИБДД, зоозащитники и специалисты департамента по охране животного мира, сообщает издание «Сила Березовского в людях».

Далее животное отвезли к ветеринару. Здесь врач сказал, что косулю нужно отвезти в ветлечебницу и прооперировать. Но по дороге туда животное скончалось. По данным сотрудников ГИБДД, на этом участке дороги не было установлено дорожного знака, предупреждающего о животных.

Напомним, месяц назад на дороге около поселка Обухово также была сбита косуля. Свидетель ЧП попытался ее спасти, но ничего не вышло и животное скончалось.

Ранее на трассе под Алапаевском иномарка сбила лося и врезалась в другую машину. Лось скончался, а водителей и пассажиров отвезли в больницу.

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#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Косуля#Животное#Трасса#Авария
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