Иномарка сбила косулю возле супермаркета в Березовском

Далее животное отвезли к ветеринару. Здесь врач сказал, что косулю нужно отвезти в ветлечебницу и прооперировать. Но по дороге туда животное скончалось. По данным сотрудников ГИБДД, на этом участке дороги не было установлено дорожного знака, предупреждающего о животных.



Напомним, месяц назад на дороге около поселка Обухово также была сбита косуля. Свидетель ЧП попытался ее спасти, но ничего не вышло и животное скончалось.