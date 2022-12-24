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Мама с ребенком заживо сгорели в доме в поселке под Нижним Тагилом

Сегодня, 16:55
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Женщина и ее ребенок погибли во время пожара в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Трагедия случилась вечером 23 декабря. МВД и СКР проводят проверку.

О возгорании стало известно в 19:39. На улице Ломоносова в поселке Черноисточинск загорелся четырехквартирный дом. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. На место происшествия прибыли 4 единицы техники и 15 человек личного состава, в том числе и местная пожарная дружина. Полностью ликвидировать пожар удалось в 20:37, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

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На данный момент Следственный отдел по пригородному району проводит проверку. Специалисты установили, что смерть женщины и ее ребенка не носит криминального характера. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Следователи осмотрели место происшествия, проводят опрос очевидцев, а также отправили тела на экспертизу для выяснения причин смерти, сообщили в СК по Свердловской области.

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По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, началось возгорание в районе дивана на кухне. Установлено, что семья была полной — супруг работал, а жена ухаживала за ребенком. Жилье было съемным. Полиция также проводит собственную проверку.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Пригород и ГГО#Пожар#Смерть#Дети#Погибшие
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