Мама с ребенком заживо сгорели в доме в поселке под Нижним Тагилом

О возгорании стало известно в 19:39. На улице Ломоносова в поселке Черноисточинск загорелся четырехквартирный дом. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. На место происшествия прибыли 4 единицы техники и 15 человек личного состава, в том числе и местная пожарная дружина. Полностью ликвидировать пожар удалось в 20:37, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
На данный момент Следственный отдел по пригородному району проводит проверку. Специалисты установили, что смерть женщины и ее ребенка не носит криминального характера. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Следователи осмотрели место происшествия, проводят опрос очевидцев, а также отправили тела на экспертизу для выяснения причин смерти, сообщили в СК по Свердловской области.
По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, началось возгорание в районе дивана на кухне. Установлено, что семья была полной — супруг работал, а жена ухаживала за ребенком. Жилье было съемным. Полиция также проводит собственную проверку.