Мама с ребенком заживо сгорели в доме в поселке под Нижним Тагилом

На данный момент Следственный отдел по пригородному району проводит проверку. Специалисты установили, что смерть женщины и ее ребенка не носит криминального характера. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Следователи осмотрели место происшествия, проводят опрос очевидцев, а также отправили тела на экспертизу для выяснения причин смерти, сообщили в СК по Свердловской области.