Первый мобильный комплекс по отлову лихачей на дорогах заработал в Екатеринбурге

Первый мобильный комплекс Cordon.Pro заработал в регионе с 22 декабря, пишет Е1. Такие аппараты умеют фиксировать превышение скорости прямо с борта находящегося в движении авто.
Прибор способен фиксировать дорожное движение на участках до 50 километров. По словам начальника отдела ЦАФАП ГИБДД по Свердловской области Сергея Кобякова, водители-нарушители ранее знали все места, в которых установлены обычные камеры видеофиксации. Поэтому на данных участках они снижали скорость. Новые установки не позволят водителям обмануть систему.
Погрешность новой аппаратуры минимальная (не более 1 км в час). Они будут фиксировать нарушения, связанные с превышением скорости, движением по обочине, а также выездом на встречку.
Экипажи с установкой Cordon.Pro оснащены табличкой «Фотовидеофиксация» с оранжевыми маячками на крыше. Максимальная скорость, которую они могут зафиксировать - 300 км в час.
Первый комплекс был направлен на Режевской тракт, который традиционно считается аварийной местностью. Экипаж с мобильной камерой будет ездить здесь каждый день по 10-12 часов. В 2023 году число таких комплексов достигнет семи.