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Первый мобильный комплекс по отлову лихачей на дорогах заработал в Екатеринбурге

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI
Первый мобильный комплекс Cordon.Pro заработал в Екатеринбурге. В отличие от обычных камер, установленных на обочинах, устройство находится в машине инспекторов. Благодаря этому нарушения могут фиксироваться при помощи передвижения по городу.

Первый мобильный комплекс Cordon.Pro заработал в регионе с 22 декабря, пишет Е1. Такие аппараты умеют фиксировать превышение скорости прямо с борта находящегося в движении авто.

Прибор способен фиксировать дорожное движение на участках до 50 километров. По словам начальника отдела ЦАФАП ГИБДД по Свердловской области Сергея Кобякова, водители-нарушители ранее знали все места, в которых установлены обычные камеры видеофиксации. Поэтому на данных участках они снижали скорость. Новые установки не позволят водителям обмануть систему.

Погрешность новой аппаратуры минимальная (не более 1 км в час). Они будут фиксировать нарушения, связанные с превышением скорости, движением по обочине, а также выездом на встречку.

Экипажи с установкой Cordon.Pro оснащены табличкой «Фотовидеофиксация» с оранжевыми маячками на крыше. Максимальная скорость, которую они могут зафиксировать - 300 км в час.

Первый комплекс был направлен на Режевской тракт, который традиционно считается аварийной местностью. Экипаж с мобильной камерой будет ездить здесь каждый день по 10-12 часов. В 2023 году число таких комплексов достигнет семи.

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#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#Камеры#Автомобили#Нарушители#Екатеринбург
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