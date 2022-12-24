Под Нижним Тагилом ночью дотла выгорел дом со спящей семьей

Предварительно известно, что гореть дом начал после воспламенения надворных построек, с которых перекинулось пламя, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.
Хозяин жилья услышал шум, выглянул в окно и увидел, что его двор горит. Вся семья была вынуждена вылезти из окна для эвакуации. Выйти через дверь уже было невозможно.
В результате двор и постройки выгорели дотла, также, как и машина марки Renault Logan. Причина воспламенения сейчас устанавливается.
Пожар тушили два добровольца, 4 единицы спецтехники и 10 спасателей.