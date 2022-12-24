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Под Нижним Тагилом ночью дотла выгорел дом со спящей семьей

Сегодня, 10:31
Фото: 1MI
В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом в ночь с 22 на 23 декабря произошел пожар. Все случилось примерно в 3:41. Горел жилой дом по улице Коммунистическая.

Предварительно известно, что гореть дом начал после воспламенения надворных построек, с которых перекинулось пламя, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.

Хозяин жилья услышал шум, выглянул в окно и увидел, что его двор горит. Вся семья была вынуждена вылезти из окна для эвакуации. Выйти через дверь уже было невозможно.

В результате двор и постройки выгорели дотла, также, как и машина марки Renault Logan. Причина воспламенения сейчас устанавливается.

Пожар тушили два добровольца, 4 единицы спецтехники и 10 спасателей.

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Пламя#Эвакуация#Семья
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