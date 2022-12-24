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Потерявший сознание водитель разбился насмерть около моста через Тагильский пруд

Сегодня, 16:37
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД
Водитель Audi Q5 потерял сознание за рулем во время движения. В результате он врезался в ограждение и скончался до приезда медиков. Авария случилась на Южном подъезде к Нижнему Тагилу 24 декабря около 17:00.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 59-летний мужчина ехал на своем автомобиле со стороны села Николо-Павловское в Нижний Тагил. Перед съездом на мост через Тагильский пруд он не справился с управлением и влетел в ограждение, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

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В результате мужчина скончался на месте происшествия. Вместе с ним в автомобиле на момент аварии находилась пассажирка. Она не пострадала. На месте работали сотрудники ГИБДД и полиция.

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Установлено, что водитель Audi проживал в Нижнем Тагиле. Его стаж вождения составляет 22 года. В течение 2022 года он 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Отмечается, что назначена экспертиза для выяснения, в каком состоянии водитель управлял автомобилем.

ДТП у моста через Тагильский прудДТП у моста через Тагильский пруд
Водитель потерял сознание за рулемВодитель потерял сознание за рулем
Водитель врезялся в ограждениеВодитель врезялся в ограждение
Водитель скончался до приезда скорой помощиВодитель скончался до приезда скорой помощи
ДТП у моста через Тагильский пруд
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД

Пассажирка, находившаяся в автомобиле, пояснила, что во время движения водителю стало плохо. Он потерял сознание и влетел в ограждение. На данный момент проводится расследование для выяснения причин ДТП.

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В ГИБДД напомнили, что в болезненном состоянии не стоит садиться за руль, так как это создает угрозу безопасности движения. Кроме того, если во время движения стало плохо, то нужно остановиться на обочине и принять лекарства или позвонить в скорую помощь.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Эксклюзив#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Смерть#Авария#Погибшие#Водитель
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