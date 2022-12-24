Потерявший сознание водитель разбился насмерть около моста через Тагильский пруд

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 59-летний мужчина ехал на своем автомобиле со стороны села Николо-Павловское в Нижний Тагил. Перед съездом на мост через Тагильский пруд он не справился с управлением и влетел в ограждение, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
В результате мужчина скончался на месте происшествия. Вместе с ним в автомобиле на момент аварии находилась пассажирка. Она не пострадала. На месте работали сотрудники ГИБДД и полиция.
Установлено, что водитель Audi проживал в Нижнем Тагиле. Его стаж вождения составляет 22 года. В течение 2022 года он 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Отмечается, что назначена экспертиза для выяснения, в каком состоянии водитель управлял автомобилем.
Пассажирка, находившаяся в автомобиле, пояснила, что во время движения водителю стало плохо. Он потерял сознание и влетел в ограждение. На данный момент проводится расследование для выяснения причин ДТП.
В ГИБДД напомнили, что в болезненном состоянии не стоит садиться за руль, так как это создает угрозу безопасности движения. Кроме того, если во время движения стало плохо, то нужно остановиться на обочине и принять лекарства или позвонить в скорую помощь.