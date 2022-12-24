Пьяный житель Нижнего Тагила ради шутки «заминировал» три кафе

Полицейские узнали имя злоумышленника по номеру, с которого производился звонок. Звонил родственник владельца сим-карты. Ранее он привлекался к ответственности по УК РФ за преступления с имуществом и ложное сообщение о терроризме. Также ранее он сидел в тюрьме за поджоги машин.