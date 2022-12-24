Пьяный житель Нижнего Тагила ради шутки «заминировал» три кафе

На тагильчанина заведено дело по ч.2 ст. 207 УК РФ. Это 31-летний мужчина, который ранее был многократно судим, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ведомства Валерия Горелых, в полицию сообщение поступило примерно в 9 утра. Мужчина невнятно сообщал, что заминировал три кафе, расположенных на улице Космонавтов, Мира и Ленинградском проспекте.
На место прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и многие другие правоохранители. Они осмотрели помещения и ничего подозрительного не нашли.
Полицейские узнали имя злоумышленника по номеру, с которого производился звонок. Звонил родственник владельца сим-карты. Ранее он привлекался к ответственности по УК РФ за преступления с имуществом и ложное сообщение о терроризме. Также ранее он сидел в тюрьме за поджоги машин.
Мужчину задержали на улице и доставили в отделение. Он признался, что сообщил о минировании ради шутки, так как был нетрезв.
Сейчас обвиняемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.