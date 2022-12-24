TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Пьяный житель Нижнего Тагила ради шутки «заминировал» три кафе

Сегодня, 10:27
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле задержан мужчина, подозреваемый в сообщении о ложном минировании.

На тагильчанина заведено дело по ч.2 ст. 207 УК РФ. Это 31-летний мужчина, который ранее был многократно судим, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы ведомства Валерия Горелых, в полицию сообщение поступило примерно в 9 утра. Мужчина невнятно сообщал, что заминировал три кафе, расположенных на улице Космонавтов, Мира и Ленинградском проспекте.

На место прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и многие другие правоохранители. Они осмотрели помещения и ничего подозрительного не нашли.

Полицейские узнали имя злоумышленника по номеру, с которого производился звонок. Звонил родственник владельца сим-карты. Ранее он привлекался к ответственности по УК РФ за преступления с имуществом и ложное сообщение о терроризме. Также ранее он сидел в тюрьме за поджоги машин.

Мужчину задержали на улице и доставили в отделение. Он признался, что сообщил о минировании ради шутки, так как был нетрезв.

Сейчас обвиняемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Массовое минирование школ происходит в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Криминал#Нижний Тагил#Минирование#Тюрьма#Звонок
Подпишитесь
Дзержинский район Нижнего Тагила болеет в 10 раз больше Ленинского и Тагилстроевского
Вчера, 10:30
Визит Владимира Путина в Нижний Тагил отменился
Вчера, 04:47
Пожарные нашли нарушения в мазинах фейерверков в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:22
Тагильчане стали реже гибнуть в пожарах в 2022 году
22 декабря 14:48
Ранение Рогозина при обстреле гостиницы в Донецке: что известно к этому часу
Вчера, 04:49
Индекс «Оливье»: во сколько обойдется тагильчанам популярный салат на новый год
21 декабря 15:58