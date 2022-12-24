TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Школа №32 в Нижнем Тагиле готовится к капремонту

Сегодня, 07:06
Фото: администрация Нижнего Тагила
Капремонт проведут в еще одной школе Нижнего Тагила. Это учреждение №32.

Сейчас там проходят подготовительные работы. Сам ремонт запланирован в будущем году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Директор школы Галина Масликова отметила, что уже получена лицензия на проведение образовательной деятельности по трем адресам: в школе № 44, гимназии № 18 и горно-металлургической школе. Так как ребята на время капремонта будут учиться в трех разных школах, проведены беседы с родителями и педагогами.

Фото: администрация Нижнего Тагила

До конца декабря муниципалитет объявит конкурс на определение подрядчика.

До 31 декабря 2023 года мы должны все работы завершить. Впрочем, такой опыт у нас уже есть – это капитальный ремонт школы № 85, поэтому я не сомневаюсь, что мы реализуем все наши планы. Тем более, что этого события в Нижнем Тагиле ждали несколько десятков лет, - сказал мэр города Владислав Пинаев.

В учреждении обучаются 720 детей. Школа в следующем году преобразится. Первый этаж будет отдан под современную столовую, а на четвертом будут располагаться кабинеты для изучения немецкого языка.

На территории школы установят волейбольную и баскетбольную площадки, а также ряд других спортобъектов. На ремонт потратят 230 миллионов рублей и чуть больше 100 миллионов на оборудование.

Бюджет Нижнего Тагила будет скорректирован из-за капремонта школы № 32
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Школа#Капремонт#Спорт
Подпишитесь
Дзержинский район Нижнего Тагила болеет в 10 раз больше Ленинского и Тагилстроевского
Вчера, 10:30
Визит Владимира Путина в Нижний Тагил отменился
Вчера, 04:47
Пожарные нашли нарушения в мазинах фейерверков в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:22
Тагильчане стали реже гибнуть в пожарах в 2022 году
22 декабря 14:48
Ранение Рогозина при обстреле гостиницы в Донецке: что известно к этому часу
Вчера, 04:49
Индекс «Оливье»: во сколько обойдется тагильчанам популярный салат на новый год
21 декабря 15:58