Школа №32 в Нижнем Тагиле готовится к капремонту

Сейчас там проходят подготовительные работы. Сам ремонт запланирован в будущем году, сообщает пресс-служба городской администрации.
Директор школы Галина Масликова отметила, что уже получена лицензия на проведение образовательной деятельности по трем адресам: в школе № 44, гимназии № 18 и горно-металлургической школе. Так как ребята на время капремонта будут учиться в трех разных школах, проведены беседы с родителями и педагогами.
До конца декабря муниципалитет объявит конкурс на определение подрядчика.
До 31 декабря 2023 года мы должны все работы завершить. Впрочем, такой опыт у нас уже есть – это капитальный ремонт школы № 85, поэтому я не сомневаюсь, что мы реализуем все наши планы. Тем более, что этого события в Нижнем Тагиле ждали несколько десятков лет, - сказал мэр города Владислав Пинаев.
В учреждении обучаются 720 детей. Школа в следующем году преобразится. Первый этаж будет отдан под современную столовую, а на четвертом будут располагаться кабинеты для изучения немецкого языка.
На территории школы установят волейбольную и баскетбольную площадки, а также ряд других спортобъектов. На ремонт потратят 230 миллионов рублей и чуть больше 100 миллионов на оборудование.