Школа №32 в Нижнем Тагиле готовится к капремонту

Директор школы Галина Масликова отметила, что уже получена лицензия на проведение образовательной деятельности по трем адресам: в школе № 44, гимназии № 18 и горно-металлургической школе. Так как ребята на время капремонта будут учиться в трех разных школах, проведены беседы с родителями и педагогами.