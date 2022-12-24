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Стал известен график работы детсадов Екатеринбурга в новогодние праздники

Сегодня, 06:06
Фото: 1MI
Опубликован график работы детсадов Екатеринбурга на период праздников, об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

По словам Екатерины Сибирцевой, детсады смогут принять детей мобилизованных граждан, а также работников ОПК. Будут работать дежурные группы.

В основной же массе садики будут закрыты, а воспитатели отправятся на отдых.

А до 1 января 2024 года в детских садах действуют санитарно-эпидемиологические требования.  Поэтому на праздники пустят не всех родителей. А у приглашенных артистов будут спрашивать QR-коды.

Если в садике мало детей болеют ОРВИ, то родителей пригласят на празднование, а если много, то родителям могут прислать видео с празднования.

В детсадах Екатеринбурга с родителей потребовали QR-код
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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#ОРВИ#Садик#Праздники
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