Стал известен график работы детсадов Екатеринбурга в новогодние праздники

По словам Екатерины Сибирцевой, детсады смогут принять детей мобилизованных граждан, а также работников ОПК. Будут работать дежурные группы.
В основной же массе садики будут закрыты, а воспитатели отправятся на отдых.
А до 1 января 2024 года в детских садах действуют санитарно-эпидемиологические требования. Поэтому на праздники пустят не всех родителей. А у приглашенных артистов будут спрашивать QR-коды.
Если в садике мало детей болеют ОРВИ, то родителей пригласят на празднование, а если много, то родителям могут прислать видео с празднования.