В свердловском ФСИН опровергли отказ отпустить женщин-заключённых в ЧВК «Вагнер»

Ранее парламентарий регионального заксобрания Вячеслав Вегнер написал создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину о том, что к нему обратились женщины из ИК №6 Нижнего Тагила. Девушки якобы просили отправить их в зону СВО. Они бы выполняли там работу врачей, медсестер и связистов.