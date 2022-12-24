В свердловском ФСИН опровергли отказ отпустить женщин-заключённых в ЧВК «Вагнер»

Здесь отметили, что обращений такого рода к ним не поступало, что сотрудники учреждения действуют исключительно по решению суда, сообщает издание «Подъем».
К нам никто не обращался. Осуждённые исполняют наказание согласно законодательству. У нас в год освобождается 10 тысяч осуждённых. Мы просто так никого никуда не отпускаем. Мы выполняем только решения суда, - рассказали в свердловском ФСИН.
Ранее парламентарий регионального заксобрания Вячеслав Вегнер написал создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину о том, что к нему обратились женщины из ИК №6 Нижнего Тагила. Девушки якобы просили отправить их в зону СВО. Они бы выполняли там работу врачей, медсестер и связистов.
Евгений Пригожин эту задумку одобрил.