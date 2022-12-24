TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В свердловском ФСИН опровергли отказ отпустить женщин-заключённых в ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI
Во ФСИН по Свердловской области сообщили, что от них не звучало отказа во вступлении женщин-заключенных в ЧВК «Вагнер».

Здесь отметили, что обращений такого рода к ним не поступало, что сотрудники учреждения действуют исключительно по решению суда, сообщает издание «Подъем».

К нам никто не обращался. Осуждённые исполняют наказание согласно законодательству. У нас в год освобождается 10 тысяч осуждённых. Мы просто так никого никуда не отпускаем. Мы выполняем только решения суда, - рассказали в свердловском ФСИН.

Ранее парламентарий регионального заксобрания Вячеслав Вегнер написал создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину о том, что к нему обратились женщины из ИК №6 Нижнего Тагила. Девушки якобы просили отправить их в зону СВО. Они бы выполняли там работу врачей, медсестер и связистов.

Евгений Пригожин эту задумку одобрил.

Вегнер попросил «Вагнер» забрать заключенных в ИК-6 женщин из Нижнего Тагила на СВО
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Новости УрФО#Нижний Тагил#Женщины#Заключенные#ЧВК
Подпишитесь
Дзержинский район Нижнего Тагила болеет в 10 раз больше Ленинского и Тагилстроевского
Вчера, 10:30
Визит Владимира Путина в Нижний Тагил отменился
Вчера, 04:47
Пожарные нашли нарушения в мазинах фейерверков в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:22
Тагильчане стали реже гибнуть в пожарах в 2022 году
22 декабря 14:48
Ранение Рогозина при обстреле гостиницы в Донецке: что известно к этому часу
Вчера, 04:49
Индекс «Оливье»: во сколько обойдется тагильчанам популярный салат на новый год
21 декабря 15:58