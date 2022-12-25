TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

17-летний подросток без прав устроил ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

Сегодня, 12:41
Фото: УГИБДД по Тюменской области
17-летний молодой человек управлял машиной, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с грузовиком. Пострадал водитель и его 17-летняя сестра. Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Екатеринбург-Тюмень 24 декабря.

Подросток вез двоюродную сестру-одногодку из деревни Ушакова в село Перевалово. Госавтоинспекция Тюмени подмечает, что у несовершеннолетнего не было прав на управление транспортным средством.

Фото: УГИБДД по Тюменской области
В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими у ТЦ «Квадрат»
Узнать подробнее

Авария случилась в результате того, что легковой автомобиль Toyota столкнулся с ехавшей попутной грузовой машиной. После того, как авто ударилось о большегруз, иномарку отбросило на ограждение, сообщает УГИБДД по Тюменской области. Дети получили травмы. Информация о ДТП передана в отдел ПДН. Мать водителя-нарушителя привлекут к ответственности.

Водитель без прав устроил ДТП и погиб под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
На 100% выросло количество ДТП с участием водителей без прав в Нижнем ТагилеУстроивший ДТП с детьми на Красном Камне тагильчанин ездил без прав и страховкиНа Урале пьяный мотоциклист без прав погиб в ДТП с иномаркой
#Анна Варнакина#Екатеринбург#ДТП#Авария#ГИБДД#Подросток
Подпишитесь
Дзержинский район Нижнего Тагила болеет в 10 раз больше Ленинского и Тагилстроевского
23 декабря 10:30
20 жителей Нижнего Тагила стали членами Молодежной Думы города
23 декабря 12:18
Больница Нижнего Тагила закупит тесты для выявления ОРВИ и гриппа на 1,5 миллиона
Вчера, 07:04
Что не стоит готовить, дарить и надевать тагильчанам на новый 2023 год
Вчера, 07:27
В свердловском ФСИН опровергли отказ отпустить женщин-заключённых в ЧВК «Вагнер»
Вчера, 10:57
Мама с ребенком заживо сгорели в доме в поселке под Нижним Тагилом
Вчера, 16:55