17-летний подросток без прав устроил ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

Подросток вез двоюродную сестру-одногодку из деревни Ушакова в село Перевалово. Госавтоинспекция Тюмени подмечает, что у несовершеннолетнего не было прав на управление транспортным средством.
Авария случилась в результате того, что легковой автомобиль Toyota столкнулся с ехавшей попутной грузовой машиной. После того, как авто ударилось о большегруз, иномарку отбросило на ограждение, сообщает УГИБДД по Тюменской области. Дети получили травмы. Информация о ДТП передана в отдел ПДН. Мать водителя-нарушителя привлекут к ответственности.