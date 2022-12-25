17-летний подросток без прав устроил ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

Авария случилась в результате того, что легковой автомобиль Toyota столкнулся с ехавшей попутной грузовой машиной. После того, как авто ударилось о большегруз, иномарку отбросило на ограждение, сообщает УГИБДД по Тюменской области. Дети получили травмы. Информация о ДТП передана в отдел ПДН. Мать водителя-нарушителя привлекут к ответственности.