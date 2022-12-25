Более 580 миллионов рублей выплатили мобилизованным из Свердловской области

Ранее стало известно, что семья отправленного на СВО военного в Нижней Туре рискует остаться без жилья под Новый год. Женщина с детьми, временно оставшаяся без мужа, проживает не в своей квартире, взятой в аренду. Главу семейства призвали выполнять боевые задачи на южных рубежах в сентябре. Ни одной зарплаты мужчина пока что не получил, из-за этого свердловчане рискуют оказаться на улице.