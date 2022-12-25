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Более 580 миллионов рублей выплатили мобилизованным из Свердловской области

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
Мобилизованным жителям Свердловской области перевели 29 075 выплат на общую сумму в более чем 580 миллионов рублей. По состоянию на 23 декабря количество денег, переведенных бойцам, составило 581,5 миллиона рублей.

Жены попавших под призыв в рамках частичной мобилизации рассказывают, что оплату службы своих мужей они получили вовремя. Кроме того, для них действуют множественные льготы: например, горячее питание в школьных столовых, за которое не надо платить, бесплатное посещение детских садов и других учреждений. Также для детей мобилизованных проводят новогодние праздники, сообщает Департамент информационной политики региона.

Жена мобилизованного екатеринбуржца заявила об отсутствии выплат и льгот
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Ведомство напоминает, что согласно принятому в Свердловской области документу, родственники мобилизованных могут получить выплату в 20 тысяч рублей на каждого ребенка военного.

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Ранее стало известно, что семья отправленного на СВО военного в Нижней Туре рискует остаться без жилья под Новый год. Женщина с детьми, временно оставшаяся без мужа, проживает не в своей квартире, взятой в аренду. Главу семейства призвали выполнять боевые задачи на южных рубежах в сентябре. Ни одной зарплаты мужчина пока что не получил, из-за этого свердловчане рискуют оказаться на улице.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Экономика#Частичная мобилизация в России#Спецоперация#Мобилизованные#Деньги#Выплата
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