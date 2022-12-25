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Больница закупит тесты для ОРВИ, а водитель скончался за рулем под Тагилом

Сегодня, 15:27
Фото: 1MI
Инфекционная больница закупит тесты для ОРВИ, а водитель скончался за рулем под Нижним Тагилом. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 24-25 декабря.

Мужчина из Горноуральского ГО пожаловался на собачью стаю, разгуливающую во дворах. Другие местные жители рассказали, что написали коллективную жалобу в полицию и администрацию. Они настаивают, что животные представляют опасность для окружающих.

Жители Горноуральского ГО готовят коллективную жалобу из-за собак
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Водитель потерял сознание во время движения. Он врезался в ограждение и скончался еще до приезда «скорой». 59-летний мужчина ехал из села Николо-Павловское в Нижний Тагил. В автомобиле на момент ДТП находилась пассажирка.

Потерявший сознание водитель разбился насмерть около моста через Тагильский пруд
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Наступающий год по восточному календарю считается годом Кролика или Кота. В связи с этим сложились определенные традиции, что стоит готовить, дарить и надевать в новогоднюю ночь. К примеру, астрологи не советуют дарить парфюм, туалетные принадлежности или деньги.

Что не стоит готовить, дарить и надевать тагильчанам на новый 2023 год
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Инфекционная больница на улице Сульфатной в Нижнем Тагиле разместила закупку. Учреждение планирует приобрести тесты для выявления ОРВИ и гриппа на сумму более чем 1,5 миллиона рублей. Всего планируется закупить 89 наборов.

Больница Нижнего Тагила закупит тесты для выявления ОРВИ и гриппа на 1,5 миллиона
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Женщина с ребенком заживо сгорели во время пожара в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Предварительно известно, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Глава семьи в этот момент был на работе.

Мама с ребенком заживо сгорели в доме в поселке под Нижним Тагилом
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