Наступающий год по восточному календарю считается годом Кролика или Кота. В связи с этим сложились определенные традиции, что стоит готовить, дарить и надевать в новогоднюю ночь. К примеру, астрологи не советуют дарить парфюм, туалетные принадлежности или деньги.