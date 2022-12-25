Мужчина из Горноуральского ГО пожаловался на собачью стаю, разгуливающую во дворах. Другие местные жители рассказали, что написали коллективную жалобу в полицию и администрацию. Они настаивают, что животные представляют опасность для окружающих.
Водитель потерял сознание во время движения. Он врезался в ограждение и скончался еще до приезда «скорой». 59-летний мужчина ехал из села Николо-Павловское в Нижний Тагил. В автомобиле на момент ДТП находилась пассажирка.
Наступающий год по восточному календарю считается годом Кролика или Кота. В связи с этим сложились определенные традиции, что стоит готовить, дарить и надевать в новогоднюю ночь. К примеру, астрологи не советуют дарить парфюм, туалетные принадлежности или деньги.
Инфекционная больница на улице Сульфатной в Нижнем Тагиле разместила закупку. Учреждение планирует приобрести тесты для выявления ОРВИ и гриппа на сумму более чем 1,5 миллиона рублей. Всего планируется закупить 89 наборов.
Женщина с ребенком заживо сгорели во время пожара в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Предварительно известно, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Глава семьи в этот момент был на работе.