На сегодняшний день отечественные депутаты не предлагают обращать внимание на опыт западных коллег в отношении ЛГБТ-тематики. Предложить подобное равно поставить крест на собственной политической карьере, сообщает редакция «Новых Известий». Иное дело — с дружественными странами (к примеру — Ираном). Россия становится все ближе к исламской стране, ведь плывет с ней «в одной санкционной лодке».
На данный момент Иран считается самой нетерпимой к ЛГБТ-персонам страной. Причина заключается в том, что он стал одним из 4 государств мира, где за однополую любовь предусмотрена смертная казнь. Кроме того, санкцию успешно применяют на практике. Последний прецедент случился в 2022 году в отношении двух ЛГБТ-активистов. После Исламской революции в 1979 году подобные меры наказания активно воплощались в жизнь.
Тем не менее, мировая тенденция такова: нетолерантных стран на земном шаре становится все меньше. Сейчас 66 государств имеют в уголовной практике наказание за гомосексуализм. Все страны расположены в Азии и в Африке. По данным ООН, еще в 2018 году таких стран было 70, в 7 из них практиковалась смертная казнь (по состоянию на 2022 год, в 4-х).
Однако политика, при которой правила соблюдения норм шариата жестко регулируются представителями госорганов, приводит к печальным последствиям. Например, в текущем году случилась массовая акция протеста, поводом к возникновению которой стало неправильное ношение женщиной хиджаба. В результате погибло 450 местных жителей и 60 блюстителей правопорядка.
Иная ситуация обстоит в Кубе, которая также имеет с Россией дружественные отношения. Остров свободы долгое время придерживался консервативных норм, однако с 2022 года стал более либеральным. После референдума был принят новый Семейный кодекс (на смену действовавшему с 1975 года), после которого разрешили:
Сегодня Россия занимает некое центристское положение, пишут «Новые Известия». В таком положении в стране сами по себе нетрадиционные отношения правонарушением не являются, однако представители LGBT-сообщества не имеют тех же прав и свобод, что западные единомышленники. В доказательство этому — рейтинг стран Европы по защите прав ЛГБТ, который составили в Международной ассоциации лесбиянок и геев. РФ занимает в нем 46 строчку рейтинга из 49 возможных. Первое место — у Мальты.
Издание «Новые Известия» предполагает, что законы в стране не остановятся на достигнутом и пойдут дальше. Парламентарии в будущем будут стремиться к «затягиванию гаек», потому что эта информационная повестка отвлекает людей от существующих проблем. Пропаганда посеяла в умах людей нужные мысли: 69% жителей России считают, что взрослые люди не имеют прав на добровольное вступление в гомосексуальные отношения, следует из опроса «Левада-центра»*. Также россиян, судя по данным из поисковиков, на сегодняшний день больше интересует тематика ЛГБТ, чем рост цен на продукты питания. Дошло до того, что сексуальные предпочтения стало неприлично обсуждать в обществе, а губернатор Еврейской автономной республики и вовсе начал оправдываться за цвета регионального флага.
*Признан иностранным агентом.