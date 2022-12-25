Чего ожидать представителям ЛГБТ в России?

Издание «Новые Известия» предполагает, что законы в стране не остановятся на достигнутом и пойдут дальше. Парламентарии в будущем будут стремиться к «затягиванию гаек», потому что эта информационная повестка отвлекает людей от существующих проблем. Пропаганда посеяла в умах людей нужные мысли: 69% жителей России считают, что взрослые люди не имеют прав на добровольное вступление в гомосексуальные отношения, следует из опроса «Левада-центра»*. Также россиян, судя по данным из поисковиков, на сегодняшний день больше интересует тематика ЛГБТ, чем рост цен на продукты питания. Дошло до того, что сексуальные предпочтения стало неприлично обсуждать в обществе, а губернатор Еврейской автономной республики и вовсе начал оправдываться за цвета регионального флага.