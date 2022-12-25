Победители конкурса “Студенческий стартап” рассказали ректору СКФУ о своих проектах

Студент второго курса Андрей Яковенко, обучающийся по направлению “Наноинженерия”, рассказал о своем изобретении. Его проект “Разработка инновационных импортозамещающих удобрений пролонгирующего действия на основе хелатных форм эссенциальных микроэлементов для повышения стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур” направлен на производство из вторичного сырья (перья птиц) микроэлементов, которые могут использоваться в качестве удобрений для растений. Молодой ученый отметил, что целью изобретения является получение высококачественных удобрений пролонгированного действия, а также отработка методики получения аминокислот из гидролизатов отходов животноводства.