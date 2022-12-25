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Победители конкурса “Студенческий стартап” рассказали ректору СКФУ о своих проектах

Сегодня, 08:18
Ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов пообщался с молодыми учеными, победителями авторитетного конкурса “Студенческий стартап”, получившими гранты по 1 млн рублей на развитие своих инновационных изобретений. Мероприятие проходило в городе Ставрополе.

Организатором конкурса стал Фонд содействия инновациям в рамках реализации федерального проекта “Платформа университетского технологического предпринимательства”, пишет newstracker.ru.

По словам Дмитрия Беспалова, наука выступает мощнейшим драйвером развития экономики всей страны, кроме того, она служит основой технологического и экономического суверенитета. Именно от уровня научного и технологического развития зависит конкурентоспособность национальной экономики.

Одним из проектов, о которых молодые ученые рассказали ректору СКФУ, является производство инновационной пленки с внедренным индикатором свежести. Как отметила разработчик проекта, студентка специальности “Химия” СКФУ Полина Синюгина, этим индикатором может стать специальный поверхностно-модифицированный гель, из которого удалена жидкая среда (ксерогель). Индикатор способен менять цвет в зависимости от объема газообразных веществ, выделяемых при разложении мясных продуктов.

 

“Когда срок годности мяса будет подходить к концу, пленка потемнеет. Это позволит безошибочно судить о качестве продукции”, - пояснила Синюгина. 

Студент второго курса Андрей Яковенко, обучающийся по направлению “Наноинженерия”, рассказал о своем изобретении. Его проект “Разработка инновационных импортозамещающих удобрений пролонгирующего действия на основе хелатных форм эссенциальных микроэлементов для повышения стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур” направлен на производство из вторичного сырья (перья птиц) микроэлементов, которые могут использоваться в качестве удобрений для растений. Молодой ученый отметил, что целью изобретения является получение высококачественных удобрений пролонгированного действия, а также отработка методики получения аминокислот из гидролизатов отходов животноводства.

“Уверен, у каждого из вас большое будущее, большие перспективы!” - подчеркнул Беспалов. 

По результатам мероприятия было решено подготовить презентацию реализованных проектов, пригласив индустриальных партнеров и представителей профильных ведомств.

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