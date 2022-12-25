Полицейские жестко скрутили и повалили на землю двух мужчин в Екатеринбурге

Очевидцы заметили, что полицейские силой удерживают екатеринбуржца, который лежит на земле. О случившемся сообщило издание Е1. Представители МВД рассказали, что среди задержанных было два человека — мужчины в возрасте 30 и 37 лет.
Правоохранители прибыли к месту случившегося из-за возникшей потасовки. О том, что именно произошло между жителями Екатеринбурга, станет известно позже — после проведения проверки.
Ранее стало известно, что в бар-клубе «Chili» подрались охранники и посетители. Причиной стал спор молодых людей.