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Полицейские жестко скрутили и повалили на землю двух мужчин в Екатеринбурге

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
Сотрудники правоохранительных органов произвели жесткое задержание двух мужчин: их скрутили и положили лицом в асфальт. Инцидент случился 23 декабря приблизительно в 23:00 на перекрестке улиц Комсомольская-Первомайская в Екатеринбурге.

Очевидцы заметили, что полицейские силой удерживают екатеринбуржца, который лежит на земле. О случившемся сообщило издание Е1. Представители МВД рассказали, что среди задержанных было два человека — мужчины в возрасте 30 и 37 лет.

Правоохранители прибыли к месту случившегося из-за возникшей потасовки. О том, что именно произошло между жителями Екатеринбурга, станет известно позже — после проведения проверки.

Охранники подрались с посетителями двух клубов в Екатеринбурге
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Ранее стало известно, что в бар-клубе «Chili» подрались охранники и посетители. Причиной стал спор молодых людей.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Полиция#Задержание#Драка
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