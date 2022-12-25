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Полуголые мужчины и женщины в костюмах пробежались по центру Екатеринбурга

Сегодня, 08:19
Фото: 1MI
В рамках проведения федеральной акции «Закаленная Россия — сильная страна» жители Екатеринбурга устроили костюмированный забег. Мужчины и женщины, одетые в Дедов Морозов и Снегурочек, бежали по центру города и дарили екатеринбуржцам подарки.

Предновогодний забег проводится в Екатеринбурге каждый год. Организатором традиционно выступает Федерация зимнего плавания Свердловской области. Любители острых ощущений вышли на маршрут от СК «Юность» и бежали 3,5 километра среди домов, по подземным переходам и другим объектам городской инфраструктуры, сообщает Федерация зимнего плавания.

Фото: Александр Кулешов "ВКонтакте"
Спортсмен из Нижнего Тагила завоевал «золото» престижного турнира
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Ранее школьник из Нижнего Тагила Иван Свалов прошел череду забегов с лучшим результатом и занял первую строку пьедестала на XXVIII Матчевой встрече городов Сибири и Урала.

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#Екатеринбург#Свободное время#Забег#Дед Мороз#Бег#Мероприятие#Анна Варнакина
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