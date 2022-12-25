Полуголые мужчины и женщины в костюмах пробежались по центру Екатеринбурга

Предновогодний забег проводится в Екатеринбурге каждый год. Организатором традиционно выступает Федерация зимнего плавания Свердловской области. Любители острых ощущений вышли на маршрут от СК «Юность» и бежали 3,5 километра среди домов, по подземным переходам и другим объектам городской инфраструктуры, сообщает Федерация зимнего плавания.